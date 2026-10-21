El terror no termina: FX confirma la temporada 14 de American Horror Story

American Horror Story todavía no termina su temporada 13 y FX ya tomó una decisión sobre el futuro de la serie de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

La cadena confirmó que American Horror Story tendrá temporada 14, por lo que la producción continuará después de su entrega actual, cuyo último episodio está programado para el 29 de octubre de 2026.

FX confirma la temporada 14 de American Horror Story

La confirmación de la temporada 14 de American Horror Story representa la primera renovación de la serie en varios años, pues la última vez que FX había anunciado nuevas entregas fue en enero de 2020.

En aquella ocasión, la cadena autorizó tres temporadas adicionales, correspondientes a las entregas 11, 12 y 13. Desde entonces, no se había anunciado una nueva extensión del acuerdo.

Ahora, FX decidió continuar con la producción incluso antes de que concluya su decimotercera temporada, que actualmente se encuentra en emisión.

Sin embargo, el anuncio se limita a confirmar que habrá nuevos episodios, ya que la cadena todavía no ha revelado qué historia desarrollará Ryan Murphy junto con Brad Falchuk en la próxima entrega.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si la producción recuperará personajes de entregas anteriores o si presentará una historia completamente independiente.

FX confirmó que American Horror Story tendrá una temporada 14 mientras su decimotercera entrega continúa en emisión. X @AHSVIP

American Horror Story consigue una nueva temporada tras su éxito en streaming

La renovación de American Horror Story llega después de los resultados obtenidos por su decimotercera entrega, que consiguió un nuevo récord para la franquicia.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el episodio debut de la temporada 13 registró el estreno de streaming más grande en la historia de American Horror Story.

La entrega también se convirtió en el lanzamiento más exitoso de una producción de Ryan Murphy en Hulu y Disney+, plataformas en las que se distribuyen los contenidos de FX.

Estos resultados acompañan una nueva etapa de la franquicia, que continúa apostando por historias de terror después de más de una década desde su llegada a la televisión.

Una de las características de American Horror Story es que cada temporada desarrolla una trama distinta, con nuevos escenarios y personajes, aunque varios integrantes del elenco han participado en diferentes entregas.

Actores como Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Kathy Bates han interpretado diversos personajes a lo largo de la serie, convirtiéndose en algunos de los rostros más reconocidos de la producción.

En determinadas temporadas, la franquicia también ha retomado elementos de historias anteriores, como ocurrió con Apocalypse, que recuperó personajes y acontecimientos de Murder House y Coven.

Jessica Lange es una de las actrices más reconocidas de American Horror Story, serie que ya confirmó su temporada 14. X @AHSVIP

¿Cuántas temporadas tiene American Horror Story?

Con la confirmación de su temporada 14, American Horror Story ampliará una trayectoria que comenzó en octubre de 2011, cuando se estrenó su primera entrega, Murder House.

Desde entonces, la serie ha explorado distintas vertientes del terror mediante historias ambientadas en casas embrujadas, instituciones psiquiátricas, hoteles, espectáculos ambulantes y escenarios apocalípticos.

Las temporadas que integran la franquicia son:

Murder House (2011)

Asylum (2012)

Coven (2013)

Freak Show (2014)

Hotel (2015)

Roanoke (2016)

Cult (2017)

Apocalypse (2018)

1984 (2019)

Double Feature (2021)

NYC (2022)

Delicate (2023-2024)

Temporada 13 (2026)

Evan Peters ha interpretado distintos personajes en American Horror Story, serie de terror que ya confirmó su temporada 14. X @AHSVIP

La producción ha conseguido más de 100 nominaciones a los premios Emmy y 17 estatuillas, incluidos reconocimientos por las actuaciones de Jessica Lange, Kathy Bates y James Cromwell.

Además, se ha convertido en la serie de una hora de mayor duración en la historia de FX, un registro que continuará ampliándose con la decimocuarta entrega.

De acuerdo con cifras recogidas por Variety, la franquicia ha acumulado más de 2 mil millones de horas de interacción desde el estreno de su primera temporada en 2011.

En México, las temporadas anteriores de American Horror Story están disponibles a través de Disney+, plataforma que también distribuye su decimotercera entrega.