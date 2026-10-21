U2 añade un show más en el Estadio GNP: fecha y cuándo será la venta de boletos 

U2 hace unos días anunció que daría dos conciertos en México y tras el revuelo del anuncio y tras agotarse rápidamente los boletos de las primeras fechas, la banda irlandesa ha añadido un nuevo show en la CDMX.

Si pensabas que te quedarías sir ver a Bono y compañía en vivo con su gira “The Greatest Show On Earth”, aquí te dejamos los detalles del nuevo show y cuándo podrás comprar los boletos para su concierto.

IG: U2

U2 anuncia tercera fecha en México

Tras la exitosa venta de boletos para el regreso de U2 a México, la banda irlandesa decidió sumar un tercer concierto.

Ahora, U2 se presentará en el Estadio GNP los próximos 23, 26 y 28 de febrero, siendo el último día la nueva fecha que recién se acaba de anunciar.

Karina Tejada

¿Cuándo comprar boletos para ver a U2 en México?

Te contamos que este 22 de octubre habrá una venta especial organizada por U2 para sus fans. Pon la alarma porque la venta comenzará a las 8:00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, la siguiente venta de boletos será la preventa Banamex que también será este 22 de octubre a las 10:00 en Ticketmaster. Toma en cuenta que para participar en ella deberás de tener una tarjeta de crédito o débito de dicho banco.

Finalmente, el 23 de octubre a las 10:00 AM en Ticketmaster ocurrirá la venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta.

Captura de pantalla

¿Cuánto cuestan los boletos para U2 en CDMX?

Los precios cambian dependiendo de la sección elegida. De acuerdo con el listado proporcionado, las entradas de menor costo corresponden a Naranja C, mientras que Golden Circle concentra algunas de las opciones más caras.

Estos son los precios por zona para los conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros:

Naranja C: de mil 597 a 2 mil 396 pesos.

BOX / PCD: mil 835 pesos.

Verde C: de 2 mil 341 a 3 mil 746 pesos.

Coca-Cola: de 3 mil 135 a 4 mil 702 pesos.

Premier A / B: 3 mil 819 pesos; paquete VIP de 9 mil 903 pesos.

(RED): 3 mil 819 pesos; paquete VIP de 9 mil 920 pesos.

Verde B: de 4 mil 375 a 6 mil 562 pesos.

GNP: de 5 mil 270 a 8 mil 959 pesos; paquete VIP de 12 mil 223 pesos.

Golden Circle: 6 mil 51 pesos; paquetes VIP de 19 mil 996 a 22 mil 800 pesos.

Los paquetes VIP tienen costos considerablemente más altos que las entradas generales. En el caso de Golden Circle, la opción más cara alcanza los 22 mil 800 pesos, por lo que conviene revisar qué incluye cada paquete antes de comprar.