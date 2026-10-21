Jesse y Joy en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y todo sobre uno de sus últimos conciertos
Tras anunciar su separación, Jesse y Joy Huerta se presentarán en la Ciudad de México en uno de los últimos shows que darán juntos.
Jesse & Joy en las últimas semanas han dado de que hablar después de que Jesse diera a conocer que dejaba el dueto que formó con su hermana durante varios años para empezar un proyecto en solitario.
Aunque la decisión causó sorpresa para todos sus fans, lo cierto es que los hermanos Huerta aún tienen fechas pendientes juntos como el show que darán dentro de poco en el Auditorio Nacional. Aquí te dejamos los detalles del concierto.
¿Cuándo se presentará Jesse & Joy en Auditorio Nacional?
Jesse & Joy se presentarán dentro de poco en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de México y que por varios años ha sido el lugar predilecto de los hermanos para dar un show en la CDMX.
Será este 21 de octubre cuando Jesse & Joy den uno de sus últimos conciertos juntos en la capital del país. El show se espera que comience a las 8:30 PM.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Jesse & Joy en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Jesse & Joy interpreten en su concierto de CDMX.
Empinar el codo
Ya no quiero
Llegaste tú
Chocolate
Lo que nos faltó decir
Mi tesoro
Me quiero enamorar / Gotitas de amor
Esto es lo que soy / Quiéreme despacito
Accidente / Ecos de amor
Dueles
Sonreír
El malo
Me soltaste
Si nos dejan / Si no te hubieras ido / La bikina / Caray / Secreto de amor / Volver, volver
Un besito más
¿Con quién se queda el perro?
Tanto
Llorar
Te esperé
La de la mala suerte
3 A.M.
¡Corre!
Espacio sideral