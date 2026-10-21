Guitarrista de The Offspring se retira de gira por problemas de salud a un mes del Corona Capital 2026

Noodles, guitarrista de The Offspring, una de las bandas más conocidas del punk rock, ha preocupado a sus seguidores después de darse a conocer que no podrá participar en las próximas presentaciones del grupo. La noticia llega mientras la agrupación se encuentra realizando una gira internacional que también contempla una visita a México.

Durante los últimos meses, la banda estadounidense ha llevado su música a diferentes escenarios, donde sus fans han podido disfrutar en vivo de canciones que se han convertido en clásicos de su carrera. Sin embargo, los próximos conciertos tendrán un cambio.

IG:Offspring

¿Qué le pasó al guitarrista de The Offspring?

El músico Kevin Wasserman, mejor conocido como Noodles, anunció que tendrá que hacer una pausa en su carrera musical debido a un problema de salud.

A través de las redes sociales oficiales de The Offspring, el guitarrista compartió un comunicado en el que explicó que necesita dedicar tiempo a su recuperación, aunque por ahora no sabe cuándo podrá regresar a tocar junto a sus compañeros.

“Con profunda tristeza, debo anunciar que necesito alejarme de las presentaciones en vivo durante un tiempo para atender un problema de salud repentino y bastante serio”.

IG: thegnudz

Hasta el momento, Noodles no ha explicado qué enfermedad o problema médico enfrenta. Tampoco ha dado detalles sobre algún tratamiento o cuánto tiempo tendrá que permanecer fuera de los escenarios.

A pesar del difícil momento que atraviesa, el guitarrista expresó que desea volver a tocar en vivo tan pronto como su salud se lo permita.

“Espero volver a los escenarios más pronto que tarde. Hasta entonces, los extrañaré a todos con todo mi corazón. Gracias por tenerme presente en sus pensamientos. Lo valoro muchísimo”.

¿The Offspring cancelará sus próximos conciertos sin Noodles?

Una de las principales dudas que surgieron después del anuncio fue qué pasaría con los conciertos que The Offspring tiene programados para las próximas semanas.

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Sin embargo, la agrupación no tiene planes de suspender sus presentaciones debido a la ausencia del guitarrista. De acuerdo con el comunicado, sus compañeros continuarán con los compromisos que ya estaban anunciados.

“El resto de la banda me respalda, me brinda todo su apoyo y seguirá dándolo todo sobre el escenario en mi ausencia”.

La banda tiene programado un concierto para el próximo 24 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, además de otras presentaciones durante noviembre.

Por el momento, tampoco se ha confirmado quién será el músico encargado de tocar la guitarra durante la ausencia de Noodles.

¿Noodles estará con The Offspring en el Corona Capital 2026?

La noticia también ha llamado la atención de los fans mexicanos, debido a que The Offspring forma parte del cartel del Corona Capital 2026, festival que se realizará en noviembre en la Ciudad de México.

La agrupación es uno de los nombres que los seguidores del punk rock esperan ver en esta edición, por lo que el anuncio sobre la salud de Noodles ha provocado dudas acerca de su participación.

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Hasta ahora, The Offspring no ha anunciado que cancelará su presentación en el Corona Capital 2026, por lo que se espera que el grupo mantenga su compromiso con el festival.

Lo que todavía no está claro es si Noodles podrá recuperarse a tiempo para viajar a México y presentarse junto a sus compañeros.