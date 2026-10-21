Secuestro de Irán Castillo: la inesperada reacción de la actriz tras sentencia a sus secuestradores

La actriz Irán Castillo tuvo una inesperada reacción al ser cuestionada por la sentencia contra sus secuestradores, quienes recientemente recibieron condenas de entre 57 y 165 años de prisión.

Castillo fue privada de su libertad en mayo del 2015, es decir, han pasado más de 11 años de que fue víctima del delito, algo que, según sus propias palabras, ya dejó en el pasado para seguir adelante con su vida.

Irán Castillo reacciona tras sentencia contra sus secuestradores

Irán Castillo, actriz y cantante mexicana. @irancastillo

Lejos de profundizar en lo ocurrido, la actriz mexicana aseguró que llevaba una década alejada del proceso judicial y que, incluso, el anuncio la tomó por sorpresa.

La postura de Castillo fue clara y enfatizó en preferir dejar atrás aquella experiencia para evitar que su historia se convierta nuevamente en motivo de exposición pública.

Pues es que mira, mi sentir, la verdad es que no he querido como dar mucho bola a esto porque pues fue hace once años”, declaró.

Irán señaló que decidió distanciarte del expediente para continuar con su vida, por lo que desconocía los avances judiciales:

Yo hace diez años me deslindé del caso, me desconecté”.

Al ser cuestionada sobre la importancia de que los responsables de su secuestro no quedaran impunes, la actriz expresó su incomodidad y aseguró que eso ya es morbo:

Entonces ahorita como que siento que las entrevistas ya son morbo, ¿no?”, comentó.

La actriz evitó ante la prensa celebrar u opinar algo sobre la condena y refirió que no desea revivir públicamente un episodio que marcó su vida.

En este sentido, insistió en que su distanciamiento del caso fue una decisión tomada hace años y, desde entonces, dejó de seguir las audiencias y los avances de la investigación, razón por la que el anuncio de la sentencia no significó nada para ella pues no es algo que estuviera esperando de un capítulo que ya había decidido cerrar.

No me gustan. O sea, no me gusta eso, ¿no? Como el morbo y eso”, respondió cuando le preguntaron sobre la atención mediática.

Pese a que Irán enfatizó que se desvinculó de todo lo relacionado con lo judicial en seguimiento a su caso de secuestro, reconoció que otras víctimas sí han estado al tanto del procedimiento:

Creo que los demás siguieron. Yo la verdad te digo no, no, o sea, hasta ahorita me enteré”, reiteró.

¿Cuál fue la sentencia a los secuestradores de Irán Castillo?

Irán Castillo, actriz y cantante mexicana. @irancastillo

Nueve integrantes de una organización criminal relacionados con el secuestro de Irán Castillo obtuvieron penas de entre 57 y 165 años de prisión, de acuerdo con lo informado recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez federal que dictó la sentencia acreditó los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Los dos principales sentenciados recibieron 165 años de cárcel y una multa de 863 mil 742 pesos.

Se precisó que los hombres cumplirán condena en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, en Nayarit. Las mujeres fueron trasladadas al penal federal número 16, en Morelos.

Respecto a la organización criminal, la FGR informó que estaba vinculada con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro en Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, además de las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

¿Cómo fue el secuestro de Irán Castillo?

Irán Castillo, actriz y cantante mexicana. @irancastillo

Irán Castillo, reconocida actriz de telenovelas como “Soñadoras”, “Agujetas de color de rosa”, “Clase 406” y “S.O.S. Me estoy enamorando”, fue secuestrada cuando regresaba a casa después de una función de teatro en la Ciudad de México.

Así fue la cronología de lo que vivió hace más de 11 años:

La emboscada : Los delincuentes provocaron un choque contra el automóvil de la actriz. Cuando ella descendió para revisar los daños, varios hombres armados la amagaron y la obligaron a subir a una camioneta.

: Los delincuentes provocaron un choque contra el automóvil de la actriz. Cuando ella descendió para revisar los daños, varios hombres armados la amagaron y la obligaron a subir a una camioneta. El cautiverio : La actriz fue trasladada a una casa de seguridad en el Estado de México. En un primer momento, intentó ocultar su identidad, pero sus captores descubrieron que era una figura pública.

La negociación del rescate : Durante aproximadamente tres días, Irán permaneció privada de la libertad mientras su madre, Martha Pinzón, negociaba con los secuestradores para conseguir su liberación.

La ayuda de Gloria Trevi : La cantante y su esposo, Armando Gómez, apoyaron económicamente a la familia para completar el dinero del rescate.

Su liberación : Después de cerca de 72 horas de cautiverio, la actriz recuperó su libertad. Sin embargo, la experiencia dejó secuelas emocionales tanto en ella como en su madre.

Las secuelas psicológicas: Tiempo después, Irán contó que llegó a sentir empatía por sus captores e incluso tuvo dudas sobre denunciarlos, una reacción que se relacionó con el llamado síndrome de Estocolmo.

¿Qué es el síndrome de Estocolmo?

Es un término que se utiliza para describir una reacción psicológica en la que una persona que se encuentra privada de su libertad o sometida a una situación de amenaza desarrolla sentimientos de empatía, apego o incluso afecto hacia quien la mantiene cautiva. Esta respuesta puede surgir como una forma de afrontar el miedo, el estrés y la incertidumbre durante una experiencia traumática.

Este fenómeno puede desarrollarse cuando la víctima depende de su captor para cubrir necesidades básicas o percibe que su seguridad depende de mantener una relación favorable con él. En esas circunstancias, puede llegar a justificar algunas de sus acciones, minimizar la violencia que ejerce o sentir temor ante la posibilidad de que sea detenido. Sin embargo, estas reacciones no se presentan en todas las personas que atraviesan una situación de cautiverio.