"Tengo feministas apoyándome": Imelda Tuñón busca amparo con Ley Olimpia tras video filtrado

La controversia alrededor de Imelda Tuñón sumó un nuevo y delicado capítulo. En días recientes comenzó a circular en medios y redes sociales un video donde se observa a la joven autolesionándose, grabación que data de cuando aún era pareja de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, quien falleció en abril de 2023 a causa de un infarto.

La difusión del video no solo reavivó el conflicto público entre Imelda Tuñón y su exsuegra, sino que abrió una conversación más profunda sobre la violencia digital, la revictimización y el uso de contenidos privados como armas mediáticas. En entrevista con diversos medios de comunicación, Imelda Tuñón decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

Señalamientos directos contra Marco Chacón

Imelda Tuñón aseguró que el responsable de la filtración del video sería Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Según su testimonio, él es la única persona que tenía acceso al teléfono celular de Julián Figueroa, dispositivo del cual habría salido el material.

"Lo que sucedió ayer fue un balazo en el pie", declaró Imelda, al referirse a la supuesta entrega del video a medios de comunicación. Aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada de manera oficial, sus declaraciones han generado un intenso debate en la opinión pública y en redes sociales.

Imelda Tuñón también subrayó que el video fue sacado de contexto y difundido de manera incompleta, lo que distorsiona la realidad emocional que atravesaba en ese momento de su vida.

"Tengo feministas apoyándome": el respaldo de activistas

Lejos de quedarse en el silencio o la vergüenza, Imelda Tuñón afirmó que ha recibido un fuerte respaldo por parte de mujeres y colectivas feministas. Para ella, este apoyo ha sido clave para enfrentar la exposición pública y las críticas.

“Tengo un montón de feministas apoyándome, gracias a Dios por el tema de la Ley Olimpia", expresó. La viuda de Julián Figueroa recalcó que el teléfono del que se extrajo el video solo lo tenía Marco Chacón y que ella misma le había proporcionado la clave, lo que, desde su perspectiva, refuerza su postura legal.

Este respaldo no solo ha sido emocional, sino también jurídico, pues la Ley Olimpia se ha convertido en el principal instrumento con el que busca ampararse ante la difusión de este material.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Su objetivo es reconocer y sancionar la violencia digital, especialmente aquella que atenta contra la intimidad sexual de las personas.

Contrario a lo que muchos creen, la Ley Olimpia aplica para todas las personas, no únicamente para mujeres. Actualmente, 28 entidades del país han aprobado normas relacionadas con esta legislación. Sin embargo, se busca que la violencia digital y mediática sean delitos sancionables en todo México, por lo que el Senado mantiene pendientes diversas reformas para su discusión y posible aprobación.

¿Qué es la violencia digital y mediática?

La violencia digital incluye actos como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio y la vulneración de datos personales mediante tecnologías. También contempla la difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento.

Por su parte, la violencia mediática se refiere a la difusión de contenidos que promueven estereotipos sexistas, discursos de odio o la normalización de la violencia contra mujeres y niñas a través de cualquier medio de comunicación.

Sanciones y consecuencias legales

La Ley Olimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes incurran en estas conductas, además de multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021, cada UMA tenía un valor de 89.62 pesos diarios, de acuerdo con el Inegi.

