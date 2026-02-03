La contundente declaración de Imelda Tuñón sobre el VIDEO filtrado donde se autolesiona

La polémica volvió a encenderse en redes sociales luego de que el periodista Javier Ceriani filtrara un video que, de inmediato, provocó indignación. En las imágenes se observa a Imelda Tuñón aparentemente golpeándose contra el piso, mientras Julián Figueroa la graba y afirma que ella sola se está lastimando. En el audio también se escucha al cantante acusarla de haberle “quemado los ojos con acetona”.

Lejos de guardar silencio, Imelda decidió responder públicamente. A través de comentarios e historias en Instagram, la joven aseguró que el video no la incrimina, sino que, por el contrario, “prueba la violencia” que vivía dentro de su relación con el padre de su hijo.

“Fui víctima de violencia”: la acusación directa contra Julián Figueroa

Imelda Tuñón fue contundente al referirse a su exesposo. En una de sus publicaciones, aseguró que el día en que se grabó el video, Julián Figueroa la había “agredido en la calle”, y no dudó en calificarlo como “golpeador”. Además, afirmó que durante su relación vivió bajo un ambiente de control.

"Me tenían restringida, no podía decirle a mi familia lo que estaba pasando", escribió, dejando entrever un aislamiento progresivo. Según su testimonio, esa situación se agravó con el tiempo, afectando incluso su salud física: “Llegué a pesar 43 kilos”, reveló.

Imelda Tuñón

El señalamiento contra Marco Chacón y el implante de naltrexona

Uno de los puntos más delicados de su declaración apunta directamente a Marco Chacón. Imelda lo acusó no solo de haber filtrado el video, sino también de haber influido en el comportamiento de Julián Figueroa.

De acuerdo con la cantante, a principios de 2023 Julián habría recibido un implante de naltrexona, medicamento que, según el National Institutes of Health, se utiliza como opción de tratamiento para la adicción a los opioides. Imelda sostuvo que ese procedimiento, sumado a la interrupción de otras terapias, desencadenó un comportamiento “anormal” en el cantante.

Imelda Tuñón

La postura sobre Maribel Guardia: “No me creía”

En sus declaraciones, Imelda también incluyó a Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa. Aseguró que, pese a intentar hablar sobre la violencia que vivía, no fue creída.

Es espantoso. Su mamá me decía que no lo provocara, pero que le contara todo lo que hacía. Cuando le decía, no me creía, afirmó.

Posibles acciones legales por “revictimización”

Imelda Tuñón adelantó que analiza acciones legales por la difusión del video, al considerar que su publicación la revictimiza. Señaló directamente a Marco Chacón y aseguró que, al ser la única persona con acceso al material, “va a ser vinculado a proceso”, según sus propias palabras.

El hijo de Julián Figueroa también rompe el silencio

Estas declaraciones surgen días después de otro video que sacudió a la opinión pública. En él, el hijo de Julián Figueroa aparece con el rostro cubierto y explica por qué está molesto con su abuela, Maribel Guardia.

“No me dejó hablarte, no me dejó ver una foto tuya”, dice el menor, quien afirma que fue separado de su madre durante uno de los momentos más difíciles de su vida. “Porque me arrebató de mí, de ti, por un mes y unos cuantos días”, añade, visiblemente incómodo.

Maribel Guardia había señalado previamente que Imelda manipulaba al niño para ponerlo en su contra, versión que ahora se enfrenta al testimonio del propio menor.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Julián Figueroa falleció en abril de 2023. De acuerdo con el parte médico oficial, la causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio, derivado de fibrilación ventricular y miocardiopatía. Su fallecimiento dejó una estela de dolor, pero también una serie de conflictos familiares que, hasta hoy, continúan saliendo a la luz.

La historia entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y el legado de Julián Figueroa parece lejos de encontrar calma. Cada nueva declaración suma piezas a un rompecabezas marcado por señalamientos, dolor y una disputa que ahora también involucra la voz del menor en el centro de la controversia.

