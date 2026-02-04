Toñita sugiere que el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no es lo que parece

Toñita ha sido nuevamente tema de conversación en medios y redes, luego de tocar un asunto que ya había mencionado en el pasado: la vida privada de Carlos Rivera. En esta ocasión, la exacadémica habló con cautela sobre el matrimonio del cantante con Cynthia Rodríguez, dejando entrever que hay aspectos de esa relación que no son conocidos por el público.

Sin dar declaraciones contundentes, la también intérprete hizo referencia a su cercanía con Rivera desde los inicios de su carrera, y aseguró que por esa relación cercana tiene conocimiento de temas que no suelen salir a la luz.

Toñita critica matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Durante una reciente conversación, Toñita recurrió a una frase muy conocida para referirse al límite entre lo que la gente muestra y lo que decide guardar para sí misma: “Lo que se ve, no se juzga”.

“¡Ay, qué escándalo!, no... eso ya es algo mayor, digo.. respeto mucho a Carlitos, respeto mucho a Cynthia, pero esos ya son otros niveles; tengo la misma idea de Juan Gabriel, ´lo que se ve no se juzga´".

Por otra parte, Toñita dijo que entre ella y Cynthia Rodríguez existe un secreto.

"Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe..., ella sabe cosas, hermana, sabe cosas y, lo que ella sabe, se lo va a llevar a la tumba y, lo que yo sé, me lo voy a llevar a la tumba, ambas sabemos. Conozco a Carlitos desde que comenzó, era un bebé, entre pasillos, todos nos conocemos", precisó.

A raíz de estas nuevas declaraciones, resurgió una expresión que Toñita usó años atrás al referirse a Rivera como “marida”.

El término volvió a ganar fuerza en redes sociales, generando molestia entre los fans del cantante, quienes lo consideraron una falta de respeto, ya que la originaria de Veracruz estaría insinuando que el matrimonio de los famosos es para aparentar debido a la orientación sexual de Carlos Rivera.

Muchos usuarios defendieron a Carlos Rivera, mientras que otros criticaron a la cantante por retomar el tema. Esto hizo que Toñita quedara nuevamente en medio de una polémica pública.

Toñita apoya a la comunidad LGBTIQ

Pese al revuelo generado, Toñita insistió en que nadie debe ser juzgado por sus decisiones personales y que la vida íntima de cada persona merece respeto. También reafirmó su respaldo a la diversidad, expresando su apoyo a la comunidad LGBTTIQ.

La cantante fue clara al señalar que, aunque el mundo del espectáculo está lleno de especulaciones, es importante mantener una postura de respeto hacia las decisiones y preferencias de los demás, especialmente cuando no hay una declaración directa de las personas involucradas.

PJG