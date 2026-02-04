Marimar Vega y su esposo aniversario en África

Marimar Vega atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y decidió celebrarlo de una forma tan especial como inolvidable. Con motivo de su quinto aniversario de matrimonio, la actriz emprendió junto a su esposo, el cinefotógrafo Jerónimo Rodríguez, un romántico viaje por África.

¿A dónde viajo Marimar Vega?

Marimar ha permitido a sus seguidores asomarse a esta aventura a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido postales y videos de su paso por Kenia y Tanzania.

Lejos del glamour habitual, la pareja apostó por una experiencia íntima, rodeada de naturaleza salvaje, atardeceres imponentes y encuentros únicos con la fauna africana.

Durante su travesía, la pareja vivió experiencias únicas, como safaris en los que pudieron observar leones, elefantes y jirafas a pocos metros de distancia. Marimar no ocultó su asombro al documentar encuentros con el “rey de la selva”, así como escenas de la vida salvaje que calificó como de las más impactantes que ha presenciado.

Además, disfrutaron de un picnic romántico y de una cita especial en el huerto orgánico de un exclusivo hotel ubicado en la Reserva Nacional Masái Mara.

Uno de los momentos más significativos del viaje fue la visita a una comunidad masái en Kenia. Marimar relató cómo fueron recibidos con los brazos abiertos y cómo aprendieron sobre sus tradiciones, su forma de vida nómada y la organización social de la comunidad, una experiencia que la actriz describió como profundamente enriquecedora.

Marimar Vega le dedica un tierno mensaje a su esposo

La fecha no pasó desapercibida. El pasado 27 de enero, la actriz celebró oficialmente su quinto aniversario con una emotiva publicación que rápidamente conmovió a su comunidad digital.

Como imagen principal eligió una fotografía en la que aparece fundida en un beso con Jerónimo, mientras de fondo se distingue una manada de elefantes. “Si le hacen zoom a la foto, lo de atrás son muchos elefantes”, escribió con humor, antes de dedicarle un mensaje lleno de amor:

5 años juntos, qué fortuna poder acompañarnos en esta vida amor mío. Salud por nosotros, por este amor bonito. Me siento muy afortunada de poder compartir mi vida contigo. Te amo”.

La publicación superó los 17 mil “me gusta” y se llenó de mensajes de felicitación de amigos, familiares y colegas, entre ellos su hermana Zuria Vega y su cuñado Alberto Guerra, quienes no dudaron en celebrar el amor de la pareja.

¿Quién es el esposo de Marimar Vega?

Por su parte, Jerónimo Rodríguez también quiso sumar su voz a este aniversario tan especial. Fiel a su sensibilidad visual, compartió un video de una tormenta en plena sabana africana, acompañado de un texto poético que reflejó la profundidad de su relación.

En sus palabras, el fotógrafo habló del camino compartido, de la belleza y el riesgo, de la paciencia y la urgencia, dejando claro que su historia se construye desde el presente y la complicidad diaria.

Este aniversario no solo celebra cinco años de relación, sino también la solidez de una pareja que ha sabido mantenerse firme pese a las críticas y los rumores que rodearon sus inicios.

Desde su boda en febrero de 2022, a la orilla del mar en Acapulco, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez han optado por una relación discreta, basada en el respeto, el amor y la admiración mutua.

Hoy, la actriz confirma que su historia de amor atraviesa uno de sus mejores capítulos, y celebran no solo el tiempo compartido, sino la certeza de seguir eligiéndose, incluso —y especialmente— desde los paisajes más salvajes y bellos del mundo.

Si quieres saber más detalles de la vida de la actriz, no te pierdas el siguiente video.