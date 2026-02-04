Lorde se lanza contra ICE y realiza donación en apoyo de los migrantes

Lorde se ha unido a una creciente ola de voces dentro del mundo del entretenimiento que están cuestionando las políticas migratorias de Estados Unidos. Su postura contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedó clara recientemente a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

En medio de los mensajes de preocupación por las redadas y deportaciones de migrantes indocumentados, la cantante neozelandesa tomó una posición firme. A través de un corto mensaje, expresó su rechazo al trato que reciben muchos migrantes en territorio estadounidense.

Lorde

Lorde rechaza ICE y anuncia donación

En su cuenta oficial de Instagram, Lorde publicó una fotografía que muestra su mano con la frase “ICE out” escrita en ella, dejando claro su descontento con la agencia migratoria. Pero el mensaje no se quedó solo en lo visual.

La artista informó que donará 204 mil dólares, monto recaudado durante la venta de mercancía en uno de sus conciertos realizados en Minneapolis, a dos organizaciones locales que trabajan en defensa de los derechos de migrantes.

“Estoy donando lo recaudado por la venta de mercancía en Minneapolis (204 mil dólares) al Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota y a la Red de Defensa de Inmigrantes", escribió junto a la imagen.

Famosos en contra de ICE

Varios artistas han utilizado sus redes sociales o incluso han compartido mensajes en importantes eventos para pronunciarse en contra de estas políticas. Entre ellos se encuentran Justin Bieber, Mark Ruffalo, Lady Gaga, Jimmy Kimmel, así como Billie Eilish y Bad Bunny, quienes recientemente han hecho declaraciones o gestos similares.

Billie Eilish

Durante los últimos Premios Grammy, varios músicos optaron por llevar pines con la frase “ICE OUT” como muestra de apoyo a las comunidades migrantes. Billie Eilish, además, aprovechó el escenario para dirigirse al público con un mensaje contundente:

“Sinceramente, no creo que necesite decir nada, excepto que nadie es ilegal en tierras robadas. Y sí, es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que solo necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando, y nuestras voces realmente importan, y la gente importa”.

¿Quién es Lorde?

Originaria de Nueva Zelanda, Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, conocida como Lorde, se hizo famosa internacionalmente a los 16 años con su canción “Royals”, incluida en su primer álbum Pure Heroine (2013). Desde entonces, ha destacado por su estilo único, alejado de los estereotipos tradicionales del pop.

Lorde

Su obra musical ha evolucionado con los años: en Melodrama (2017) exploró emociones ligadas al crecimiento personal y las relaciones, mientras que en Solar Power (2021) se centró en temas como la conexión con la naturaleza y la vida consciente.

Aclamada por su autenticidad artística, Lorde se ha consolidado como una de las voces más influyentes de su generación.

PJG