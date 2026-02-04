'Mujeres imperfectas', la nueva serie de Elisabeth Moss tras 'El cuento de la criada'

La actriz Elisabeth Moss inicia una nueva etapa profesional tras concluir 'El cuento de la criada', serie que protagonizó durante seis temporadas. La intérprete regresa a la televisión con 'Mujeres imperfectas', un thriller psicológico de ocho episodios que se estrenará el 18 de marzo.

La historia se centra en personajes femeninos complejos, alejados de arquetipos heroicos, es una serie que apuesta por narrativas adultas y tensiones íntimas.

Elisabeth Moss encabeza Mujeres imperfectas, su nuevo proyecto tras cerrar El cuento de la criada. (Foto: Reuters)

El regreso de Elisabeth Moss tras el final de 'El cuento de la criada'

El final de 'El cuento de la criada' significó para Elisabeth Moss el cierre de una serie que definió gran parte de su trayectoria reciente.

Durante seis temporadas, la actriz no solo dio vida a June Osborne, sino que también asumió un rol clave detrás de cámara como productora ejecutiva, participando activamente en decisiones creativas que definieron el tono, la evolución narrativa y el enfoque político de la serie.

En entrevistas concedidas tras el final, la actriz señaló que cerrar la historia fue un proceso emocional y profesionalmente exigente, al tratarse de un proyecto que la involucró durante varios años en múltiples niveles. Con el final de 'El cuento de la criada', Moss cerró un ciclo que redefinió su posición como actriz, productora y figura creativa dentro de la industria televisiva.

Captura de pantalla de Instagram de The Handmaid's Tale (Foto: handmaidsonhulu)

Uno de los ejes centrales de la serie es su mirada sobre personajes femeninos alejados de representaciones idealizadas. Las protagonistas no se definen por un solo rasgo, sino por contradicciones, decisiones cuestionables y emociones ambivalentes.

En este nuevo proyecto, Moss participa como protagonista y productora ejecutiva, en una historia centrada en personajes femeninos complejos y en una trama que combina drama, misterio e investigación criminal.

La serie explora un crimen que rompe una amistad de décadas entre tres mujeres. (Foto: Reuters)

Una historia basada en la novela de Araminta Hall

'Mujeres imperfectas' está basada en la novela homónima de Araminta Hall, una autora conocida por construir relatos psicológicos centrados en la complejidad emocional de sus personajes.

La adaptación televisiva toma como punto de partida un crimen que quiebra una amistad de décadas entre tres mujeres, detonando una investigación.

La narrativa se apoya en revelaciones graduales que exponen cómo las relaciones aparentemente sólidas pueden sostenerse sobre silencios, acuerdos implícitos y lealtades frágiles, sin recurrir a fórmulas convencionales del género policial.

'Mujeres imperfectas' representa un giro hacia un thriller contemporáneo, con conflictos más íntimos, centrados en relaciones personales, secretos y consecuencias morales derivadas de decisiones pasadas.

La historia evita plantear culpables absolutos y se enfoca en las zonas grises que surgen cuando los afectos se mezclan con el resentimiento y la culpa.

Moss participa como protagonista y productora ejecutiva del thriller psicológico. (Foto: Grosby Group)

Un reparto amplio y de perfiles contrastantes

El proyecto reúne a un elenco encabezado por Elisabeth Moss ('El cuento de la criada', 'Chicas resplandecientes', 'Mad Men') y Kerry Washington ('Scandal', 'Little Fires Everywhere', 'UnPrisoned'), también incluye a Kate Mara ('House of Cards', 'The Martian').

Figuras como Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Sheryl Lee Ralph y Keith Carradine participan en una trama coral donde cada personaje cumple una función específica dentro del entramado narrativo. La serie apuesta por un desarrollo equilibrado del reparto, evitando concentrar el peso dramático en una sola figura.

Kate Mara y Kerry Washington forman parte del elenco principal de la serie. Captura de pantalla de YouTube (Foto: Apple TV)

Producción, formato y estreno

La serie consta de ocho episodios y fue creada para televisión por Annie Weisman, quien también funge como showrunner. La producción ejecutiva corre a cargo de Moss y Kerry Washington, junto con sus respectivos equipos creativos, mientras que Lesli Linka Glatter dirige varios episodios clave de la temporada.

'Mujeres imperfectas' se estrenará de manera global en Apple TV con el lanzamiento inicial de dos episodios el miércoles 18 de marzo, seguido de entregas semanales hasta el 29 de abril. El formato busca mantener una progresión sostenida del suspenso, con revelaciones dosificadas que sostienen el interés a lo largo de la temporada.