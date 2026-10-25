"Ya tenemos a la nueva secretaria": ¿Nicki Minaj, la nueva vocera de comunicación de Donald Trump?

Nicki Minaj recibió una propuesta inesperada de Steven Cheung, director de comunicaciones de EU, durante su viaje con Donald Trump a Michigan: convertirse en la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca.

La sugerencia surgió de Steven Cheung, director de comunicaciones del presidente, quien compartió una conversación con la cantante a bordo del Air Force One y aprovechó sus respuestas para bromear sobre un posible puesto en el gobierno.

En el video se observa que Minaj habló sobre la economía y la política exterior de Estados Unidos, dos asuntos en los que expresó su confianza en Trump y defendió las cualidades que, desde su perspectiva, lo hacen un buen presidente.

¿Qué dijo Steven Cheung sobre Nicki Minaj?

Cheung publicó la conversación en X con un mensaje que colocó a la intérprete en el centro de las especulaciones.

“Señoras y señores, ¡creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca!”, escribió, etiquetando a la artista.

Minaj compartió la publicación y respondió con una bandera estadounidense y un emoji de sonrisa con una gota de sudor, mientras que la cuenta de la Casa Blanca se sumó al intercambio con un emoji de ojos y el asesor Alex Bruesewitz preguntó a los seguidores de la cantante qué pensaban de la idea.

Los mensajes llegaron después de la salida de Katie Zacharia de la secretaría de prensa a principios de octubre.

Nicki Minaj elogia a Trump durante el vuelo

La conversación comenzó con una pregunta sobre la situación económica del país, a la que Minaj respondió destacando la trayectoria empresarial del mandatario. Para la rapera, esa experiencia es uno de los motivos por los que confía en su capacidad para administrar Estados Unidos.

“Bueno, para empezar, tenemos un presidente que entiende de economía. Ya saben, he dicho antes que el presidente es, naturalmente, un hombre de negocios”, expresó, antes de mencionar las dificultades financieras que, según dijo, Trump había conseguido superar.

Nicki Minaj elogio al presidente Donald Trump durante las campañas en Michigan REUTERS

La artista sostuvo que esa capacidad para recuperarse también podía trasladarse al gobierno.

“Si él puede hacerlo por sí mismo, con sus propios recursos, seguramente sabe qué hacer con el país”.

Minaj también respaldó su manera de relacionarse con otros países y resumió su postura con otra frase.

“Es duro en el ámbito internacional. Les dice lo que nosotros necesitamos, no lo que ellos necesitan”.

Una aparición en plena campaña electoral

La presencia de la cantante en el avión presidencial coincide con la recta final de la campaña para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso estadounidense.

Trump ha incorporado a celebridades y figuras deportivas a sus recorridos para movilizar a sus simpatizantes. Además de Minaj, entre quienes han participado en estas actividades se encuentran los boxeadores Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr. y Evander Holyfield.

Nicki Minaj en la campaña de Donald Trump AFP

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