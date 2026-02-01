Nicki Minaj lanza nuevas acusaciones contra JAY-Z

La noche de los Premios Grammy 2026, celebrados el 1 de febrero en Los Ángeles, no solo estuvo marcada por la ceremonia musical. Mientras el evento se desarrollaba, Nicki Minaj utilizó sus redes sociales para reactivar públicamente su disputa con Jay-Z, con una serie de mensajes que generaron sorpresa entre seguidores de Beyoncé y Aaliyah.

Las publicaciones aparecieron en X (antes Twitter) durante la noche de la gala y retomaron un conflicto que Minaj ha mantenido de manera intermitente con el rapero y empresario, cuyo nombre real es Shawn Carter. Aunque algunos seguidores pensaban que la confrontación había disminuido en meses recientes, los mensajes dejaron claro que la tensión sigue activa. Un historial de confrontaciones públicas

La relación entre Nicki Minaj y JAY-Z ha sido descrita durante años como compleja y conflictiva. A lo largo de 2025, la rapera dirigió múltiples críticas hacia el fundador de Roc Nation, señalándolo por supuestas decisiones dentro de la industria musical.

Entre los episodios más comentados se encuentra su acusación de que JAY-Z habría influido para negar a Lil Wayne un lugar como artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, además de señalamientos relacionados con presuntas prácticas comerciales irregulares dentro de su sello.

Durante ese periodo, Minaj aprovechó entrevistas y publicaciones para expresar su descontento con Carter, manteniendo el conflicto en el espacio público.

Trinidadian rapper and singer-songwriter Nicki Minaj stands as she is recognized by US President Donald Trump as he delivers remarks on 'Trump Accounts' at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC, on January 28, 2026. Brendan SMIALOWSKI / AFP Grosby Group

Los mensajes publicados durante los Grammy

En la noche de los Grammy, Minaj compartió un meme en el que aparecía JAY-Z junto a imágenes de Aaliyah y Beyoncé, acompañado de un texto con acusaciones graves. En su publicación, la rapera escribió frases en las que afirmó sin presentar pruebas que ciertas figuras de poder habrían cometido actos criminales, incluyendo declaraciones sobre supuestos rituales y conspiraciones políticas.

El mensaje incluía una advertencia dirigida a votantes demócratas y utilizaba un lenguaje extremo. Las afirmaciones fueron expresadas como opinión personal y no estuvieron acompañadas de evidencia verificable.

Este tipo de declaraciones se enmarca en una etapa reciente de la presencia pública de Minaj, en la que ha compartido posturas políticas controversiales y mensajes dirigidos contra figuras del periodismo, como Don Lemon.

US President Donald Trump (R) greets Trinidadian rapper and singer-songwriter Nicki Minaj during an event on 'Trump Accounts' at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC, on January 28, 2026. Brendan SMIALOWSKI / AFP Grosby Group

Las publicaciones de Minaj generaron reacciones inmediatas entre usuarios de la plataforma, especialmente entre seguidores de Beyoncé y Aaliyah, cuyas imágenes aparecían en el contenido compartido. Mientras algunos fans defendieron a la rapera, otros cuestionaron el tono y la naturaleza de las acusaciones.

Hasta el momento de publicación de esta nota, ningún representante de JAY-Z ni de su equipo ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos realizados por Minaj. Tampoco se ha registrado una reacción pública por parte de Beyoncé o de los herederos del legado de Aaliyah.

El álbum en pausa y nuevas acusaciones a la industria

Además de sus mensajes contra JAY-Z, Nicki Minaj aprovechó la atención generada para ofrecer una actualización sobre su sexto álbum de estudio. El proyecto estaba previsto como continuación de Pink Friday 2 (2023) y tenía un lanzamiento tentativo para marzo de 2026.

Sin embargo, la artista afirmó que el álbum quedará en suspenso hasta que se renegocie su contrato y hasta que pueda explicar a sus seguidores lo que describió como “sabotaje” dentro de la industria musical. En ese contexto, mencionó a Billboard, insinuando irregularidades que, según ella, estarían siendo investigadas bajo un proceso legal de tipo RICO.

Estas afirmaciones tampoco fueron acompañadas de documentos o declaraciones oficiales que las respalden.

Nicki Minajj y Erika Kirk, la viuda del “influencer” ultraconservador asesinado Charlie Kirk, en un foro en Arizona. Grosby

Un patrón de confrontación pública

El uso de redes sociales como espacio para lanzar acusaciones no es nuevo en la trayectoria reciente de Minaj. En los últimos años, la rapera ha convertido sus plataformas digitales en un canal para expresar conflictos personales, disputas industriales y posicionamientos políticos, muchas veces al margen de comunicados formales.

La noche de los Grammy 2026 sumó un nuevo capítulo a esa dinámica, al colocar el conflicto nuevamente en el centro de la conversación mediática, en paralelo a uno de los eventos más importantes del calendario musical.

Un contexto de alta visibilidad

El hecho de que los mensajes se publicaran durante la ceremonia de los Grammy amplificó su alcance. La gala suele concentrar una atención global, y cualquier declaración emitida en ese contexto tiende a circular con rapidez en medios y redes sociales.

Mientras la industria celebraba a los ganadores de la noche, las publicaciones de Nicki Minaj introdujeron una narrativa paralela marcada por acusaciones, conflictos no resueltos y cuestionamientos al funcionamiento interno del negocio musical.

