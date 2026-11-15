Johnny Depp vuelve a conquistar Hollywood con "Ebenezer": lidera la taquilla en su esperado regreso al cine

Después de varios años alejado de las grandes producciones de Hollywood, Johnny Depp vuelve a colocarse en el centro de la conversación cinematográfica. El actor consiguió un resultado favorable en las salas de cine con "Ebenezer", su nueva película inspirada en el clásico literario "Cuento de Navidad", que debutó con 19 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

La cinta, distribuida en 3 mil 535 salas de Norteamérica, también consiguió una buena respuesta en el mercado internacional, donde sumó otros 23 millones de dólares en 63 territorios. De esta manera, su lanzamiento alcanzó una recaudación mundial de 42 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Ebenezer Scrooge. Instagram

Aunque las cifras no representan un éxito extraordinario, el desempeño de la producción resulta significativo para la trayectoria reciente de Depp, quien llevaba ocho años sin encabezar una película de estudio con un papel de esta magnitud

¿Por qué "Ebenezer" representa un momento importante para Johnny Depp?

El estreno marca una nueva etapa profesional para el protagonista de "Piratas del Caribe", cuya presencia en las producciones de Hollywood disminuyó considerablemente después de los conflictos legales que enfrentó con su expareja Amber Heard.

Las acusaciones de violencia doméstica que surgieron durante su relación, mismas que Depp negó, desencadenaron dos procesos judiciales por difamación que tuvieron una enorme exposición mediática y repercusiones en su carrera.

Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en una versión de Un cuento de Navidad dirigida por Ti West y enfocada en el terror. Paramount

Sin embargo, su popularidad internacional no desapareció. Un estudio del National Research Group, realizado en abril de 2026, colocó al actor entre las 10 figuras cinematográficas que más interés generarían entre los espectadores para acudir a ver una nueva película en las salas. Incluso apareció por encima de Tom Hanks y detrás de Margot Robbie.

Aunque el regreso de Depp no se tradujo en una recaudación extraordinaria durante su debut, el resultado fue considerado positivo para una producción de temporada navideña.

Paramount optó por mantener una inversión moderada ante la incertidumbre que rodeaba la situación profesional del actor. El presupuesto destinado a la realización de "Ebenezer" fue de 38 millones de dólares, mientras que Depp recibió un pago de 5 millones, además de la posibilidad de obtener bonificaciones relacionadas con el desempeño comercial de la cinta.

Foto: Paramount

David A. Gross, especialista en análisis de taquilla y editor del boletín FranchiseRe, consideró que el estreno fue favorable para una película navideña. También destacó que la fama internacional de Depp y la propuesta del director Ti West contribuyeron a despertar el interés de los espectadores.

Con estos resultados, "Ebenezer" no solamente consiguió posicionarse como el estreno más destacado de la semana, también volvió a poner el nombre de Johnny Depp entre los protagonistas de la conversación sobre el futuro de Hollywood.