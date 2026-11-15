Infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, en terapia intensiva por una infección

La infanta Margarita de Borbón, hermana menor del rey emérito Juan Carlos I de España y tía del actual monarca Felipe VI, se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, debido a una infección.

La duquesa de Soria, de 87 años, lleva varios días ingresada en el centro médico, aunque su estado de salud ha evolucionado favorablemente durante las últimas horas, según información publicada por el diario español ABC.

De acuerdo con los reportes, la infección que provocó su hospitalización comienza a remitir y la integrante de la familia real española ha presentado una ligera mejoría, aunque permanece bajo atención médica especializada, las fuentes consultadas por los medios españoles señalaron que su condición no ha revestido gravedad en ningún momento.

¿Cuál es el estado de salud de la infanta Margarita?

María Zurita, hija de la infanta Margarita, acudió este domingo al Hospital Gregorio Marañón para visitar a su madre y, a su salida, ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre su recuperación.

"Está reaccionando bien al medicamento. Está saliendo", aseguró María Zurita, quien confirmó que su madre responde favorablemente al tratamiento médico.

Al ser cuestionada sobre cuándo podría abandonar el hospital, reconoció que todavía no existe una fecha definida para recibir el alta. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el tipo de infección que presenta la duquesa de Soria ni sobre el tratamiento específico que recibe.

Durante su hospitalización, la infanta Margarita ha estado acompañada por su esposo, el médico Carlos Zurita; sus hijos, Alfonso y María, y su nieto Carlos, quienes se mantienen pendientes de su evolución.

La familia también ha destacado la fortaleza de la hermana del rey Juan Carlos, quien ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de los años.

¿Quién es la infanta Margarita de Borbón?

Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicilias nació el 6 de marzo de 1939 y es la hija menor de Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón.

Es hermana del rey emérito Juan Carlos I y de la fallecida infanta Pilar, quien murió en enero de 2020, por lo que actualmente es la única hermana viva del antiguo monarca español.

La duquesa de Soria nació con ceguera, una condición que no le impidió desarrollar una vida independiente ni participar en diversas actividades sociales, culturales e institucionales.

Margarita Borbon Grosby Group

A lo largo de su trayectoria ha mantenido una estrecha relación con organizaciones dedicadas a la salud y la inclusión de las personas con discapacidad.

Entre sus responsabilidades destacan la presidencia de honor de UNICEF España, la Fundación ONCE y la Fundación Española del Corazón, además de su participación en la Federación Española de Hemofilia.

También impulsó, junto con su esposo Carlos Zurita, la Fundación Duques de Soria, dedicada a promover la lengua española, la cultura y los estudios hispánicos.

La relación de la infanta Margarita con Juan Carlos I

La infanta Margarita mantiene una relación cercana con su hermano Juan Carlos I, a pesar de que el rey emérito reside en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, desde 2020.

Ambos han coincidido en diversas reuniones familiares, entre ellas un encuentro realizado en junio de 2025 en Sanxenxo, Galicia, donde compartieron una jornada acompañados por otros integrantes de la familia.

En aquella ocasión, la infanta viajó junto con su esposo, sus hijos y su nieto Carlos, quien también mantiene una relación cercana con el antiguo monarca español.

bgpa