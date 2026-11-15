Ponen a la venta casa de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, tras su muerte; esto cuesta

A menos de dos meses de la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, la casa en la que vivía en Los Ángeles fue puesta a la venta por casi 3.6 millones de dólares.

El modelo, quien falleció el pasado 20 de septiembre a los 27 años, era propietario de una residencia ubicada en Hollywood Hills, una de las zonas residenciales más exclusivas de Los Ángeles, California.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la propiedad ingresó al mercado inmobiliario el viernes 13 de noviembre, con un precio de 3 millones 595 mil dólares, según los registros consultados por el medio estadounidense.

La venta ocurre mientras la familia del modelo continúa enfrentando su pérdida y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas de su fallecimiento.

¿Cómo es la casa de Presley Gerber que está a la venta?

La residencia de Presley Gerber cuenta con una superficie aproximada de 279 metros cuadrados y fue construida con un diseño arquitectónico de mediados del siglo XX.

Entre sus principales características destacan cuatro habitaciones, tres baños y amplios espacios que conectan el interior de la vivienda con sus áreas exteriores. La propiedad también dispone de una piscina climatizada, jacuzzi, sauna y una piscina de inmersión en agua fría, además de una casa de huéspedes independiente.

Uno de los principales atractivos del inmueble es su privacidad, ya que se encuentra dentro de una propiedad con acceso controlado y está rodeada de abundante vegetación.

Desde distintos puntos de la residencia también es posible apreciar las vistas hacia los cañones de Hollywood Hills.

La casa de Presley Gerber fue puesta a la venta Grosby Group

Según TMZ, la vivienda fue vendida anteriormente por 3.4 millones de dólares en marzo de 2023. Su nuevo precio de salida representa un incremento de 195 mil dólares respecto a aquella operación.

El medio también informó que Cindy Crawford y su esposo, el empresario Rande Gerber, fueron fotografiados cuando salían de la propiedad al día siguiente de la muerte de su hijo, posteriormente, Rande fue visto nuevamente en la residencia.

¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, California.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el modelo fue encontrado inconsciente dentro de las instalaciones, por lo que los servicios de emergencia acudieron para brindarle atención.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los paramédicos confirmaron su fallecimiento a las 9:45 de la mañana.

Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y también desarrolló una carrera como modelo. Grosby Group

El Departamento de Policía de Santa Mónica comenzó a investigar su muerte como una posible sobredosis de sustancias, aunque los reportes disponibles hasta mediados de noviembre no confirmaban oficialmente esta hipótesis.

Por su parte, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles realizó una autopsia y solicitó pruebas complementarias para establecer la causa del fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija Kaia Gerber confirmó la muerte del joven y solicitó privacidad para la familia.

Presley había comenzado su carrera en el modelaje durante la adolescencia, siguiendo los pasos de su madre. A lo largo de su trayectoria participó en campañas de reconocidas marcas de moda, entre ellas Calvin Klein.

Además, había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias, experiencias que buscó compartir para generar conciencia entre sus seguidores.

bgpa