Respaldo a Trump coloca a Rob Schneider y Nicki Minaj en el foco de la controversia

La industria del entretenimiento en Estados Unidos atraviesa un momento de alta sensibilidad política. En ese contexto, las recientes posturas del actor Rob Schneider y de la cantante Nicki Minaj, quienes han expresado simpatía y respaldo hacia Donald Trump, generaron reacciones inmediatas dentro del sector de Hollywood.

Además, el apoyo Schneider y Minaj a Trump sucede en medio de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante los últimos meses, el debate público en Estados Unidos se intensificó por las denuncias contra ICE, particularmente por operativos migratorios y el uso de la fuerza.

Artistas y colectivos culturales han utilizado su visibilidad para rechazar estas prácticas y advertir sobre sus consecuencias sociales, posicionando al entretenimiento como un actor político.

Nicki Minaj y el impacto de su discurso político en la industria musical (Foto: Reuters)

Nicki Minaj y su distanciamiento con la industria musical

Nicki Minaj provocó una fuerte reacción dentro de la industria musical luego de declararse públicamente “fan número 1” de Donald Trump durante una rueda de prensa en Estados Unidos. A partir de ese momento, comenzaron a hacerse visibles distanciamientos con colegas y antiguos colaboradores.

Britney Spears, Avril Lavigne y Katy Perry eliminaron colaboraciones y referencias compartidas con Minaj, sin emitir comunicados oficiales. En el ecosistema musical contemporáneo, la eliminación de créditos o canciones funciona como una señal política y profesional que no pasa inadvertida para la industria ni para el público.

La ausencia de Minaj en los Grammy Awards 2026 reforzó esa distancia. La ceremonia de este año estuvo atravesada por discursos políticos vinculados a la coyuntura migratoria y social del país. Aunque la artista no asistió, su nombre fue mencionado durante el monólogo de apertura del presentador, quien ironizó sobre su cercanía con Trump.

"Nicki Minaj no está aquí.. Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes", dijo Noah.

US President Donald Trump (R) greets Trinidadian rapper and singer-songwriter Nicki Minaj during an event on 'Trump Accounts' at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC, on January 28, 2026. Brendan SMIALOWSKI / AFP Grosby Group

Las recientes declaraciones contrastan con posturas que la propia Nicki Minaj sostuvo durante el primer mandato de Trump. En ese periodo, la cantante criticó abiertamente la política de separación de familias migrantes en la frontera con México y celebró posteriormente la victoria electoral de Joe Biden.

“Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años. Por favor, detengan esto”, escribió entonces en redes sociales al referirse a las separaciones forzadas, mensaje que fue ampliamente difundido por la prensa.

Sin embargo, la postura de la cantante cambió visible durante la pandemia de covid-19, cuando Minaj cuestionó la seguridad de las vacunas y se negó a recibirlas.

Hoy, su respaldo a Donald Trump y a sus políticas económicas consolida una nueva etapa en su figura pública.

El respaldo a Trump que tensiona la imagen pública de Rob Schneider Captura de pantalla de Instagram (Foto: iamrobschneider)

Rob Schneider y su alineación con el trumpismo

Rob Schneider, conocido por su trayectoria en comedias populares de Hollywood, se ha convertido en una de las figuras del espectáculo más visibles en su apoyo a Donald Trump.

La polémica se intensificó cuando Schneider justificó públicamente el asesinato de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, a manos de un agente de ICE,

En 2025, el actor publicó un mensaje en X en el que acusó al Partido Demócrata de oponerse a la deportación de criminales peligrosos.

“¿Qué hemos aprendido sobre los demócratas en las primeras DOS semanas de la administración del presidente Trump?”, escribió Schneider, conocido por películas como Gigoló por accidente y Este cuerpo no es mío, en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Y continuó respondiendo a su propia pregunta: “No quieren eliminar a criminales peligrosos de nuestra nación y no quieren que nuestros ciudadanos DESCUBRAMOS en qué están MALGASTANDO su dinero los contribuyentes estadounidenses”.

Schneider ha sostenido que ha sido marginado por la industria del entretenimiento debido a sus posturas políticas y su apoyo tanto a Trump como a Robert F. Kennedy Jr., una narrativa que ha utilizado para reforzar su imagen como figura disidente dentro de Hollywood.