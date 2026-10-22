"Fue un honor": Exvocera de Trump tras ser despedida a los cinco días

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, rompió el silencio tras ser despedida el 16 de octubre, apenas cinco días después de asumir el cargo, y aseguró que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta del presidente Donald Trump. En una entrevista publicada el 19 de octubre por el New York Post, habló sobre su breve paso por Washington.

"Responder al llamado del presidente para servir fue un honor, y mis hijos pudieron ver a su madre asumir uno de los puestos más codiciados del mundo", afirmó Zacharia.

La exfuncionaria también respondió a las críticas sobre su trayectoria profesional, surgidas después de que se presentara como abogada pese a no haber aprobado el examen de habilitación profesional en California ni en otro estado del país.

Zacharia aseguró que había consultado previamente con especialistas jurídicos, quienes le confirmaron que podía utilizar ese término debido a su título de Juris Doctor (grado profesional en Derecho en Estados Unidos) por la Universidad Pepperdine y su experiencia profesional.

Cinco días bajo los reflectores

Zacharia fue designada el 9 de octubre para reemplazar a Karoline Leavitt, quien había renunciado en agosto para dedicar más tiempo a su familia, según El Informador. Su única conferencia oficial fue el 13 de octubre, cuando respondió tres preguntas y recibió críticas de analistas y exfuncionarios.

The New York Times, que citó a tres personas al tanto del asunto, informó el 16 de octubre de que Trump la despidió. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Fox News que Zacharia estaba en transición fuera del puesto, y el director de Comunicación, Steven Cheung, afirmó que seguiría apoyando al presidente en una nueva función.

Trump dijo que le pidió que reconsiderara si el trabajo era para ella, negó haberla despedido y sostuvo que la prensa la trató de manera injusta. Democracy Now! reportó que renunció, mientras otros medios hablan de despido.

Su paso por el cargo duró menos que los 10 días de Anthony Scaramucci como director de comunicaciones durante el primer mandato de Trump, según El Informador.

Las dudas sobre sus credenciales se extendieron más allá de su debut. Zacharia se graduó en Pepperdine, pero no aprobó el examen de acceso a la abogacía en ningún estado, y aun así se presentó como abogada en Fox News.

La organización Democracy Defenders Fund pidió al Colegio de Abogados de California que investigue si ofreció asesoría legal sin autorización durante su etapa en organizaciones políticas. The Wall Street Journal informó que no aprobó el examen de California, y Reuters indicó que no halló registros de que estuviera colegiada como abogada.

Hasta ahora, Trump no ha nombrado a su sucesor. Dos fuentes dijeron a NBC News que es poco probable que lo haga pronto.

Al ser consultada sobre si lamentaba haber aceptado el cargo, Zacharia respondió:

"Estoy orgullosa de haber dicho que sí, de haberme mantenido firme en mis convicciones y de haber seguido apoyando al presidente incluso cuando las circunstancias no eran ideales para mí, mostrándoles a mis hijos cómo es el valor frente a las críticas".

Finalmente, al reflexionar sobre su experiencia como vocera, destacó la principal lección que le dejó su breve paso por la Casa Blanca:

"Las mayores lecciones son mantenerse fiel a su carácter, concentrarse en el trabajo que tiene por delante y negarse a dejar que las críticas lo definan".