“Mientras no se hipersexualice, no vende nada”: José Manuel Figueroa arremete contra Ninel Conde

Luego de que distintos medios de comunicación le preguntaran a José Manuel Figueroa si había sido notificado sobre la supuesta orden de restricción solicitada por Ninel Conde, el cantante cuestionó las declaraciones que la actriz hizo para el programa de ViX, "Ninel Conde: Sin Filtro".

En dicha producción, la también cantante reveló que habría sufrido violencia física y emocional por parte de Figueroa durante la relación que mantuvieron. Ante estos señalamientos, el cantante respondió y puso en duda la manera en que su expareja ha abordado públicamente el tema.

Es más importante que ella denuncie si realmente la golpeé y que no utilice la bandera de gente golpeada, de gente que realmente abusan, de gente que realmente ha sufrido este tipo de situaciones lamentables, terribles, penosas e insufribles y de poco hombres".

Foto: Instagram ninelconde y absolutamente.josemanfigueroa

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre la supuesta orden de restricción?

El cantante también cuestionó que Ninel Conde presuntamente haya solicitado una medida de protección antes de presentar una denuncia formal en su contra. Además, criticó que hablara de lo ocurrido en un programa de televisión.

Si tuvo tiempo para ir a solicitar una orden de restricción para que yo no me defendiera, mejor hubiera ido primero a poner una denuncia como debe ser, antes de ir a hablar con un medio de comunicación o vender eso para programita en ViX".

¿Por qué José Manuel Figueroa arremetió contra Ninel Conde?

Durante su encuentro con la prensa, el cantante también hizo comentarios sobre la carrera y la exposición mediática de la actriz. Incluso aseguró que la producción de ViX no habría conseguido los resultados esperados y lanzó críticas sobre la imagen que proyecta en redes sociales y televisión.

Lo hizo porque no tiene rating y porque ViX pensaba que iba a ser un gran éxito la serie y no lo es. Mientras ella no se hipersexualice, en redes sociales o en la televisión, no vende nada. A nadie le importa verla secarse las uñas, cambiarse el color de los ojos, el pelo. El rostro, ya no tiene".

Finalmente, cuando los reporteros le preguntaron si la supuesta orden de restricción ya era efectiva, José Manuel Figueroa respondió que no.

Foto: @ninelconde

¿Qué relató Ninel Conde sobre su relación con José Manuel?

En su producción para ViX, Ninel Conde recordó algunos de los episodios más complicados que vivió durante su relación sentimental con José Manuel Figueroa, con quien estuvo entre 2002 y 2006.

Aunque evitó mencionar directamente al cantante, la actriz narró un presunto episodio de violencia ocurrido en una propiedad de Cuernavaca. Según su testimonio, Figueroa la habría confrontado por una supuesta infidelidad y, durante el altercado, habría sacado un arma de fuego para realizar disparos al aire.

Por su parte, José Manuel Figueroa rechazó categóricamente los señalamientos de su expareja y puso en duda su testimonio al asegurar que "el bótox ya le está afectando la memoria".

Ante los señalamientos, el equipo legal de Ninel Conde solicitó una orden de restricción contra el cantante y advirtió que recurriría a las instancias correspondientes para emprender acciones legales.