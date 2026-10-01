La última imagen de Jorge Kahwagi: publican una de sus fotos antes de su muerte

La muerte de Jorge Kahwagi tomó por sorpresa a quienes siguieron su carrera en la política, el boxeo y la televisión. Ahora, una de las imágenes más recientes del empresario volvió a llamar la atención luego de que la dermatóloga Isela Méndez compartiera una fotografía de él junto con un mensaje para despedirlo.

La especialista recordó la relación que mantuvo con Kahwagi durante varios años. De acuerdo con lo que contó en su publicación, primero lo conoció como paciente y con el tiempo ambos desarrollaron una amistad.

La fotografía permite ver cómo lucía el empresario antes de su muerte y forma parte de las últimas imágenes que han comenzado a circular públicamente tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, escribió Méndez, quien también recordó algunas de las conversaciones que tuvo con él y destacó la manera en que se comportaba con el personal de la clínica.

Isela Méndez recuerda la última llamada de Jorge Kahwagi

El mensaje de la dermatóloga tomó un tono todavía más personal cuando recordó que Jorge Kahwagi había intentado comunicarse con ella pocos días antes de su muerte.

Méndez explicó que no pudo responder una llamada que recibió el lunes porque se encontraba ocupada. Al enterarse posteriormente del fallecimiento, la situación hizo que recordara aquel intento de comunicación.

Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste, expresó la especialista.

También señaló que le sorprendía la noticia porque, según sus propias palabras, Kahwagi todavía tenía proyectos y planes por delante.

Su despedida generó mensajes de apoyo y condolencias de personas que conocieron al empresario o que recordaron su paso por distintos ámbitos de la vida pública mexicana.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi murió a los 58 años en la Ciudad de México. Diversos reportes señalaron que la causa de muerte habría sido un derrame cerebral o accidente cerebrovascular.

Hasta la información compartida en estos reportes, no se había dado a conocer un comunicado médico oficial de la familia que detallara las circunstancias de su fallecimiento.

Jorge Kahwagi murió a los 58 años en la Ciudad de México. Cuartoscuro

En años anteriores, Kahwagi había enfrentado problemas de salud importantes. Uno de los episodios que más trascendió públicamente fue una peritonitis relacionada con una perforación intestinal, situación que requirió atención médica.

Su muerte cerró la historia de un personaje que tuvo una trayectoria poco común. Antes de ocupar cargos políticos, incursionó en el boxeo y posteriormente se convirtió en una figura frecuente de programas de televisión y revistas de espectáculos.

Jorge Kahwagi, entre el boxeo, la política y la televisión

Kahwagi también fue diputado federal y tuvo participación en el Partido Nueva Alianza. Sin embargo, para buena parte del público su nombre quedó asociado también con el entretenimiento.

En 2004 formó parte de Big Brother VIP, reality show que en ese momento reunía a distintas personalidades conocidas por el público mexicano.

En 2004 formó parte de Big Brother VIP Cuartoscuro

Su carrera como boxeador también generó atención mediática. Kahwagi llegó a registrar 12 victorias por nocaut, aunque sus combates fueron objeto de opiniones divididas dentro del ambiente deportivo debido a la manera en que fueron presentados y televisados.

Además, su vida personal fue seguida durante años por la prensa de espectáculos. Mantuvo relaciones con figuras como Marlene Favela y Ana Bárbara, entre otras personalidades.

Ahora, tras su muerte, la fotografía compartida por Isela Méndez se suma a los recuerdos que han comenzado a aparecer en redes sociales. La especialista cerró su mensaje con una despedida sencilla para quien primero fue su paciente y después se convirtió en su amigo: "Te recordaré con mucho cariño. Descansa en paz".