Max Burkholder, regresa a la temporada 2 de Ted, la serie

Max Burkholder se enteró del proyecto de serie que quería hacer Seth MacFarlane sobre ese oso irreverente llamado Ted hace ya varios años, cuando él tenía 11 años y hacía voces tanto para American Dad! como para Family Guy.

MacFarlane le daba a leer el guion de la serie porque necesitaba escuchar cómo sonaban sus diálogos y, curiosamente, varios años después, Max fue elegido como el joven John —papel que en las cintas realizó Mark Wahlberg— para Ted, la serie, misma que está a punto de estrenar su segunda temporada.

“Ésta ha sido una gran experiencia de principio a fin. ¡Ha sido increíble! He tenido la oportunidad de trabajar con Seth intermitentemente desde que era muy pequeño, de seis o siete años, y ésto ha sido lo más cerca que he estado de él.

Ha sido increíble aprender cosas de él y de cerca, desde el punto de vista de la escritura, la interpretación, la actuación, así como del talentoso equipo que hay alrededor. Éste ha sido uno de los mejores equipos con los que he trabajado toda mi vida”, contó Max Burkholder en entrevista con Excélsior.

El actor de 28 años visitó hace unos días nuestro país para promocionar la nueva temporada de Ted, la serie, que estrena el día de hoy sus ocho episodios en Universal+.

Max aprovechó su visita para hablar de la experiencia de filmar esta serie, ambientada en 1993, con un oso Ted sin filtros, cuya voz es dada por el propio Seth MacFarlane, que físicamente no existe.

“Son sólo efectos, sólo animación, y eso dificulta trabajar con el oso en cierta forma porque no hay nada ahí. Es completamente imaginario. Sería genial tener una pantalla donde pudiéramos verlo, pero es sólo un espacio vacío y el elenco y yo interactuamos sin nada”, expresó el actor protagonista junto con Ted de la serie.

Aunque la experiencia de trabajar sin nada es bastante compleja para todos los involucrados, el trabajo en cierta forma llega a muy buen puerto gracias al apoyo que da Seth MacFarlane, creador de la serie, quien es multitasking.

“Seth está ahí dirigiendo cada episodio y está siempre presente, a un lado. Tiene sus propios monitores para ver lo que captan las cámaras y tiene el guion delante porque, con lo talentoso que es, recordar todas esas líneas mientras observa todo lo que está sucediendo simultáneamente, es demasiado.

“Yo estoy impresionado con lo mucho que es capaz de hacer a la vez. Además, lee los diálogos que le tocan en directo. Sería mucho más difícil trabajar si él no estuviera ahí; si él no estuviera leyendo las partes de Ted, sería bastante imposible trabajar y te sentirías bastante loco al alucinar con un oso imaginario”, compartió Burkholder.

Para todos aquellos amantes de Seth MacFarlane, es muy común ver que todos los proyectos en los que se involucra, ya sea Family Guy, American Dad! o las mismas cintas de Ted, están plagados de referencias cinematográficas y, por ende, Ted, la serie, no es la excepción.

De hecho, en la primera temporada hay homenajes a E.T., el extraterrestre, Star Wars, Jurassic Park, Aladdín y, por supuesto, Flash Gordon, película favorita tanto de Ted como de John que siempre es referida en las películas.

Pero ¿cómo es para este joven actor hablar en la pantalla de referencias que le son ajenas debido a su juventud?

“Algunas situaciones hacen referencia a cosas que sucedieron antes de que yo naciera y que sé que son muy famosas. El graduado es mencionado en uno de los episodios y sí hay algunas cosas de las que hablan los personajes de las que no tengo absolutamente ningún contexto, así que tengo que contactar a los guionistas, a Seth, o acudo a Scott y Alana, los actores que interpretan a mis padres. Pero cada que leo los guiones me parto de risa, y esta segunda temporada está ambientada dos o tres años antes de que yo naciera”, contó el joven nacido en 1997.

Ted, la serie, sigue las aventuras del mágico oso Ted y de su gran e inseparable amigo John Bennett, quienes viven en la casa de Susan y Scott, los padres de este último. Bajo el mismo techo también vive Blaire Bennett, la prima de John, quien es la que representa la madurez y el conocimiento que no tienen ni Ted ni el primo John.

En la primera temporada, John y Ted viven varias situaciones, desde bullying en la escuela, descubren las drogas, viven con la familia Halloween y Navidad, y John está deseoso de tener su primera relación amorosa y sexual. Todo eso aderezado con las dinámicas familiares muy particulares que se desarrollan al interior de la casa de los Bennett.

En esta segunda temporada, las aventuras de Ted y John se desarrollarán en el último año de preparatoria de este último y cómo muchas cosas giran en torno al despertar sexual, las drogas y la presión por ser un joven más maduro.

“Creo que si te gusta mucho la primera temporada, te va a gustar mucho la segunda. Se centra más en lo que creo que es el verdadero ADN de esta serie, que es la maestría de Seth MacFarlane en los dibujos animados para adultos. Hay cambios importantes en la segunda temporada, se centra más en lo ridículo, en la tontería de tener un oso que habla y va a estar increíblemente fantástica”, detalló Max Burkholder.

Los datos

· Ted, la serie Temporada: 2

· Estreno: Hoy viernes 6 de marzo en Universal+

· Creador: Seth MacFarlane

· Actúan: Max Burkholder, Seth MacFarlane (voz), Alanna Ubach, Scott Grimes, Giorgia Whigham, Ara Hollyday, Liz Richman y Marissa Shankar.

· Género: Comedia

El dato

Conócelo

Max Burkholder (Actor).

· Nació el 1 de noviembre de 1997.

· Originario de Los Ángeles, California.

· Comenzó su carrera a los seis años en la cinta La guardería de papá junto a Eddie Murphy.

· Tuvo participaciones actorales en series como Grey’s Anatomy, CSI: Miami, In Treatment y Parenthood.

· Se le vio en la película La purga.