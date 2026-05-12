Tecate Península 2026 anuncia line up completo: artistas, lugar y venta de boletos

La espera terminó para los amantes de los festivales en el norte del país. El Tecate Península 2026 ya hizo oficial su regreso a Tijuana, Baja California, con una edición que promete convertirse en una de las más importantes del año para los fans del rock.

El festival se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 en la Explanada del Estadio Caliente, uno de los recintos más conocidos de la ciudad y que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a miles de asistentes.

La sede se ubica sobre el Blvd. Agua Caliente 12027, en la colonia Hipódromo de Tijuana, Baja California. Ahí se espera una auténtica fiesta musical con más de 12 horas continuas de conciertos, actividades y un ambiente que cada año reúne a seguidores de distintas partes del país y de Estados Unidos.

Con el anuncio oficial del lineup, las redes sociales se llenaron de comentarios de emoción por parte de los fans, especialmente por la mezcla de agrupaciones legendarias, artistas internacionales y talentos mexicanos que están en el cartel.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Tecate Península 2026?

El cartel de Tecate Península 2026 destaca por reunir propuestas musicales de distintos géneros y generaciones. Desde bandas icónicas del rock en español hasta grupos internacionales, el festival apostó por una combinación variada para conquistar al público.

Entre los nombres más esperados se encuentra Interpol, agrupación neoyorquina que se ha convertido en referente del post-punk y rock alternativo a nivel mundial.

También sobresale la presencia de Caifanes, una de las bandas más influyentes del rock mexicano, así como Panteón Rococó, conocidos por sus explosivos shows en vivo.

El lineup completo de Tecate Península 2026 quedó integrado de la siguiente manera:

Interpol

Interpol Caifanes

Panteón Rococó

Siddhartha

Enjambre

Los Auténticos Caligaris

Julieta Venegas

Cuco

Ximena Sariñana

Nortec: Bostich + Fussible

Midnight Generation

Bruses

Los Rabanes

Olivia Wald

Percance

La combinación de artistas ha sido celebrada por los seguidores del festival, quienes destacan la presencia de bandas históricas junto a proyectos actuales que dominan playlists y escenarios en Latinoamérica.

Interpol

Boletos para Tecate Península 2026: precios y venta

Además del lineup, otro de los anuncios más esperados era el relacionado con los boletos. Los organizadores confirmaron que la venta se realizará a través de la plataforma Eticket, donde los fans podrán adquirir sus accesos para el festival.

Aunque todavía se esperan más detalles sobre fases y beneficios, se dio a conocer que los precios estimados de las entradas irán desde los mil 210 pesos hasta los 2 mil 660 pesos, dependiendo del tipo de boleto y experiencias disponibles.

Como ocurre cada año, se prevé una alta demanda, especialmente por la presencia de artistas internacionales y bandas icónicas del rock en español, por lo que los organizadores recomendaron mantenerse atentos a las fechas oficiales de preventa y venta general.

Tecate Península se consolida como uno de los festivales más importantes del norte del país

Con cada edición, Tecate Península ha logrado posicionarse como uno de los festivales musicales más relevantes de la región fronteriza. Su propuesta mezcla artistas internacionales, talentos nacionales y una experiencia pensada para fanáticos de distintos géneros musicales.

La edición 2026 no parece ser la excepción. Con un cartel encabezado por nombres como Interpol, Caifanes y Panteón Rococó, el evento apunta a reunir a miles de personas en Tijuana para disfrutar de una jornada llena de música y fiesta.

Foto: Instagram caifanesmex

Para quienes ya estaban esperando noticias del festival, el anuncio del lineup terminó por elevar las expectativas rumbo a una de las citas musicales más esperadas del próximo año.

AAAT*