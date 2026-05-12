Jamiroquai vuelve a México tras años de ausencia: fechas, boletos y ciudades

El grupo británico de funk y acid jazz, Jamiroquai, confirmó que volverá a México tras años de ausencia. Será este 2026 cuando la legendaria agrupación regresará con tres conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México (CDMX).

La banda liderada por Jay Kay también confirmó que tendrá presentaciones en otros escenarios latinoamericanos, entre ellos, Chile, Argentina y Colombia.

Esta noticia del regreso de Jamiroquai a enloquecido a todos los fanáticos, pues marca uno de los retornos más esperados para los seguidores del funk, acid jazz y música electrónica.

Conciertos de Jamiroquai en México

Conciertos de Jamiroquai en México. Especial

En el caso de México, la agrupación británica ofrecerá tres conciertos durante septiembre del 2026.

De acuerdo con el anuncio oficial, así quedaron las fechas:

Arena Monterrey — 23 de septiembre

Arena Guadalajara — 25 de septiembre

Arena CDMX — 27 de septiembre

Las otras fechas en Latinoamérica son:

11 de septiembre: Río de Janeiro, BR – Rock in Rio (Festival)

15 de septiembre: Santiago, CL – Claro Arena

17 de septiembre: Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro

19 de septiembre: Bogotá, CO – Coliseo Medplus

Preventa y venta de boletos

Conciertos de Jamiroquai en México. Especial

Por medio de una historia en Instagram, Jamiroquai invitó a sus seguidores a ingresar el código BUFFALOMAN en su sitio web oficial para conseguir los boletos antes que nadie en una venta exclusiva que dará inicio este miércoles 13 de mayo.

Consigue acceso prioritario a las entradas con el código BUFFALOMAN mañana, 13 de mayo, a las 10:00 a. m., hora local”, se lee en el anuncio oficial.

No obstante, en algunos de los países de la región ya circulan otras fechas para la preventa y venta general.

En México, la preventa dará inició el 14 de mayo a través de SUPERBOLETOS y con tarjetas Banco Azteca. Posteriormente, la venta general dará inició el 15 de mayo.

Los costos aún no se tienen muy claros para los conciertos en México, sin embargo, se cree que los boletos podrían agotarse rápidamente.

En redes sociales ya han empezado a especular sobre los precios de los boletos en territorio mexicano y sobre el posible setlist que podría sonar en uno de los regresos musicales más esperados del año.

Regreso esperado

Cabe destacar que la gira de conciertos de Jamiroquai en México durante el 2026 es para celebrar los 30 años del lanzamiento del disco con el que alcanzaron la fama mundial, Virtual Insanity.

La última vez que Jamiroquai se presentó en Latinoamérica fue en 2018. En esa gira, la banda brindó presentaciones en Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro entre los meses de marzo y abril. La gira estaba enfocada en promocionar su álbum Automaton, lanzado en 2017, el cual, además, es el más reciente dentro de su discografía.

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