Taylor Swift hace misteriosa aparición junto a 'Olivia' en los premios Emmy 2026

Taylor Swift hizo una inesperada aparición durante los premios Emmy 2026, aunque no de la forma que muchos de sus seguidores podían imaginar. La cantante formó parte de un sketch pregrabado protagonizado por Mariska Hargitay, conductora de la ceremonia y estrella de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

El momento jugó precisamente con la incertidumbre que había rodeado a la cantante antes de la gala: ¿Taylor Swift aparecería o no en los Emmy?

En lugar de simplemente responder la pregunta, la producción convirtió el misterio en un caso digno de Law & Order.

Taylor Swift se convierte en detective en los Emmy

Durante el segmento, Swift apareció interpretando a una detective, en lugar de presentarse como ella misma.

La cantante formó parte de una parodia de Law & Order: SVU junto a Mariska Hargitay en la que los personajes investigaban un peculiar caso: determinar si Taylor Swift asistiría a los premios Emmy.

El resultado fue un juego metatelevisivo, pues la propia Swift aparecía en pantalla tratando de resolver el misterio sobre su presencia en la ceremonia.

La participación fue grabada previamente, por lo que Swift no tuvo que acudir al Peacock Theater para formar parte de la transmisión.

Taylor Swift apareció en el sketch de la Ley y el Orden de los premios Emmy Especial

El cameo además resultó especialmente llamativo por la relación que existe entre la cantante y Hargitay, quien desde hace años mantiene una amistad con ella y apareció en 2015 en el videoclip de Bad Blood.

¿Taylor Swift estuvo en los Emmy 2026?

Pese a su participación en el sketch, Taylor Swift no asistió físicamente a la ceremonia principal de los Emmy 2026, celebrada este 14 de septiembre.

Su ausencia había causado curiosidad debido a que Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, especial disponible en Disney+, obtuvo cinco nominaciones en esta edición de los premios.

Entre las categorías en las que compitió estuvieron Mejor Especial de Variedades Pregrabado, dirección, edición, mezcla de sonido y dirección técnica y trabajo de cámaras.

Sin embargo, estas categorías se resolvieron durante los Creative Arts Emmys, realizados días antes de la gala principal. El especial de Swift finalmente no consiguió llevarse una estatuilla en esta edición.

Para Swift, los Emmy tampoco son territorio completamente desconocido. La Academia de Televisión registra que la cantante ganó en 2015 el premio a Outstanding Creative Achievement in Interactive Media – Original Interactive Program por AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience.

Así, aunque esta vez no hubo alfombra roja ni una aparición entre el público, Taylor Swift terminó encontrando una manera mucho más inesperada de formar parte de los Emmy: investigando su propia ausencia como si fuera un caso de Law & Order.

bgpa