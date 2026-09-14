¿Yuridia le pagó a Lolita Cortés por aparecer en su concierto? La jueza revela qué pasó

Lolita Cortés habló sobre el acercamiento con Yuridia, ocurrido más de dos décadas después de que sus caminos se cruzaran en la cuarta generación de La Academia, donde sus críticas hacia la entonces concursante protagonizaron algunos momentos que todavía son recordados por los seguidores del programa.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Cortés explicó que durante todos esos años prácticamente no habían tenido oportunidad de hablar ni conocerse fuera de aquella dinámica de concursante y crítica.

“En todos estos años, más de veinte años, no nos dieron la oportunidad nunca de hablar, ni de conocernos”, recordó.

La situación cambió cuando Yuridia decidió buscarla personalmente para participar en uno de los visuales preparados para sus recientes conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Yuridia le pagó a Lolita Cortés por aparecer en su concierto?

Lolita contó que después de grabar el material, Matías Aranda, esposo de Yuridia, se acercó para ofrecerle una compensación económica por su participación. Cortés se negó.

“Esto es un regalo de la vida, yo no le cobro eso. La vida me lo regaló”, explicó.

Para la actriz y cantante, aceptar dinero habría transformado el significado que tenía aquel encuentro después de más de 20 años de historia compartida.

De esta manera, su participación en los conciertos no surgió como una contratación convencional, sino como una colaboración que Lolita decidió realizar sin cobrar.

Yuridia compartió algunas imágenes con Lolita Cortés Especial

Yuridia fue quien buscó a Lolita Cortés

Cortés explicó además que la idea nació directamente de Yuridia, quien se puso en contacto con ella y le propuso formar parte del concepto audiovisual de su espectáculo.

“Quiero que hagas esto”, le dijo la cantante.

Lolita reconoció que inicialmente tomó la propuesta con humor e incluso pensó en la reacción que podía provocar entre los seguidores de Yuridia debido a la historia que ambas arrastraban desde La Academia, pero aceptó.

Yuridia, además, habría participado directamente en la construcción de la escena, desde la posición de la mesa y las cartas hasta la colocación de las velas.

“Yuri dirigió todo, Yuridia hizo todo”, contó Cortés.

Así fue el video de Yuridia y Lolita Cortés

El resultado pudo verse en las pantallas gigantes durante los conciertos de la intérprete de “Ya te olvidé”.

En la escena, Lolita aparece como una especie de lectora de cartas frente a Yuridia y comienza a predecir el futuro de la cantante.

El video recupera deliberadamente algunos de los cuestionamientos que enfrentó cuando apenas comenzaba su carrera.

“Aquí veo... mucho éxito. Auditorios llenos, plazas de toros”, señala Cortés dentro del visual.

Yuridia pregunta entonces si terminará convertida en una artista “de plástico” surgida de la televisión, hasta que Lolita cambia simbólicamente el significado de aquella historia y le responde que llegará a ser “una gran cantante”.

La escena termina así funcionando como una referencia a las críticas que recibió hace 21 años y, al mismo tiempo, como una celebración de lo que terminó consiguiendo.

El visual generó una fuerte reacción del público cuando apareció durante los conciertos del Estadio GNP.

¿Qué pasó entre Yuridia y Lolita Cortés en ‘La Academia’?

Yuridia participó en la cuarta generación de La Academia en 2005, cuando tenía 18 años, y terminó la competencia en segundo lugar detrás de Erasmo Catarino. Lolita Cortés formaba parte del panel de críticos junto con Arturo López Gavito, Ilse y Óscar Sarquiz.

Durante aquella etapa, Cortés llegó a cuestionar con dureza aspectos de la presencia escénica de Yuridia y qué ocurriría con su carrera cuando abandonara el reality y tuviera que enfrentarse a auditorios y recintos fuera de la televisión.

Con el paso de los años, esos comentarios adquirieron otro significado debido al éxito que alcanzó la sonorense.

En septiembre de 2026, Yuridia finalmente llevó esa misma historia al Estadio GNP, uno de los escenarios más grandes de su carrera, e invitó a la propia Lolita a formar parte de la narrativa del espectáculo.

Lolita Cortés cambia su percepción sobre Yuridia

Después del reencuentro, Cortés también habló sobre cómo percibe actualmente a quien conoció cuando apenas era una adolescente dentro de La Academia.

“Esto es un mujerón que sabe lo que quiere y a dónde va”, aseguró.

Para Lolita, una de las diferencias más importantes es que ambas finalmente pudieron encontrarse lejos de las condiciones de un reality show en el que una tenía la función de juzgar y la otra debía competir semana tras semana.