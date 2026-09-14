Premios Emmy 2026: ¿Dónde ver las series ganadoras? Plataformas de streaming y todos los detalles

La 78ª edición de los Premios Emmy reconoció a las producciones y talentos que destacaron como The Pitt, Widow’s Bay y DTF St. Louis entre los grandes triunfadores de la noche. Si quieres descubrir por qué estas series se llevaron los reflectores, aquí te contamos de qué tratan y en qué plataforma puedes verlas en México.

The Pitt se llevó el Emmy a Mejor Serie Dramática, repitiendo el triunfo conseguido en la edición anterior. La producción también consiguió reconocimientos importantes para su elenco, entre ellos el premio a Mejor Actor de Drama para Noah Wyle.

Foto: HBO Max

La serie sigue al personal médico de un hospital de Pittsburgh y muestra los desafíos que enfrentan médicos, enfermeras y otros trabajadores durante sus jornadas, con especial atención a las situaciones de emergencia.

¿Dónde ver The Pitt en México?

Las dos temporadas disponibles pueden verse actualmente en HBO Max.

La gran sorpresa de la categoría fue Widow’s Bay, producción de Apple TV que consiguió el Emmy a Mejor Serie de Comedia y terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de esta edición.

Foto: Amazon

La serie combina elementos de comedia y terror y sigue a un alcalde que intenta convertir una localidad de Nueva Inglaterra en un atractivo turístico, mientras comienza a enfrentarse a acontecimientos que apuntan a que el lugar podría estar embrujado.

Además del premio principal, la producción consiguió múltiples reconocimientos en actuación, dirección y guion. En total, Widow’s Bay obtuvo 14 Emmy, convirtiéndose en la comedia con más premios en una misma edición en la historia de estos galardones.

¿Dónde ver Widow’s Bay en México?

La primera temporada está disponible en Apple TV y Amazon. La segunda temporada está oficialmente aprobada, aunque todavía no cuenta con una fecha de estreno.

¿Cuál fue la Mejor Miniserie o Antología?

En esta categoría, el Emmy fue para DTF St. Louis, producción de HBO que llegó a la ceremonia después de destacar también en los Creative Arts Emmys.

Foto: HBO

La historia comienza con la muerte de un hombre que había utilizado una aplicación de citas para tener encuentros extramaritales. A partir de ahí, la investigación pone bajo la lupa a las personas más cercanas a él y revela una serie de secretos y relaciones complicadas.

La producción cuenta con un elenco encabezado por David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini, y está compuesta por siete episodios.

¿Dónde ver DTF St. Louis en México?

La serie está disponible en HBO Max.

¿Qué otras series destacaron en los Emmy 2026?

Además de las producciones que ganaron en las categorías principales, otras series consiguieron premios importantes durante la ceremonia.

Hacks volvió a destacar gracias a Jean Smart, quien ganó como Mejor Actriz de Comedia. Con este reconocimiento, la actriz consiguió su quinto Emmy consecutivo en esta categoría por su trabajo como Deborah Vance.

Foto: Amazon Prime

La serie, que sigue la relación profesional entre una legendaria comediante de Las Vegas y una joven escritora, puede verse en HBO Max.

Por otro lado, Pluribus, la producción de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, también tuvo una noche importante. Rhea Seehorn ganó el Emmy a Mejor Actriz de Drama, mientras Gilligan fue reconocido por el guion de la serie.

Pluribus está disponible en Apple TV en México.

Por su parte, The Diplomat fue reconocida en la categoría de Mejor Actriz de Reparto de Drama. Bridgerton sumó premios por la interpretación de voz de un personaje y por su trabajo de peluquería de época. En otras categorías, Beef ganó por su vestuario contemporáneo y Love on the Spectrum fue reconocida por su casting.

En el caso de The Beast in Me, Matthew Rhys también consiguió un Emmy por su actuación en esta producción, sumando otro reconocimiento a una noche especialmente importante para el actor. La serie está disponible en Netflix.

En Disney+, Paradise obtuvo un reconocimiento para una actriz invitada en una Serie de Drama. The Bear también apareció entre las producciones premiadas gracias a la actuación de un actor invitado en una Serie de Comedia. La plataforma consiguió además reconocimientos por Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, en la categoría de casting para una Serie Limitada o Antología, y por Ocean With David Attenborough, que destacó por su fotografía en un programa de No Ficción.

Prime Video consiguió varios reconocimientos técnicos con Spider-Noir, producción que fue premiada por su diseño de títulos de crédito, edición de sonido para una serie de comedia o drama de una hora, fotografía para una serie de una hora, efectos visuales especiales en un solo episodio y coordinación de especialistas para un programa de comedia. La plataforma también tuvo presencia con Fallout entre las producciones reconocidas de esta edición.

Por otro lado, Paramount+ celebró el triunfo de South Park en la categoría de Serie Animada.

Así que, si todavía no has visto las producciones que conquistaron los Emmy 2026, te dejamos varias opciones para agregar a tu lista de pendientes, desde dramas médicos y thrillers de ciencia ficción hasta comedias con elementos de terror.