Premio de 200,000 dls. por partida ganada, en el Mundial Gukesh–Sindárov

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que preside interinamente el ex monarca Viswanathan Anand, dio a conocer ayer las condiciones y reglas del Campeonato Mundial que se va a realizar del 22 de noviembre al 14 de diciembre de este año en Ginebra, entre el titular el gran maestro indio Gukesh Dommaraju, de 20 años, y el retador oficial el GM uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años, lo que establecerá un récord mundial de precocidad en la historia del ajedrez.

Al confirmase la sede de Ginebra se anuncia la participación de la multinacional Salesforce en el patrocinio del certamen, empresa de tecnología de software de San Francisco, relacionada con la IA y la primera en sobrepasar los mil millones de ingresos anuales en 2009 y la más grande del mundo desde el 2022.

Los jugadores disputarán la corona mundial en un match de 14 partidas clásicas; el primero en alcanzar 7 ½ puntos será declarado campeón del mundo. El ritmo de juego: 120 minutos para 40 jugadas, más 30 minutos para el resto de la partida con un incremento de 30” a partir del lance 41. No se permiten ofertas de empate antes de 40 movimientos. Excepto por triple repetición de la posición o tablas por ahogado.

Si después de 14 partidas el score es de 7 puntos por jugador el título se resolverá en un pequeño match de cuatro partidas de ajedrez rápido con el control de tiempo de 15 minutos con adicional de 10”. Si se mantiene la igualada, se jugarán 2 partidas de 3 minutos con incremento de 2 segundos. Si persiste el empate enfrentarán en juegos de 3 minutos con +02”, uno tras otra, con los colores invertidos, tras cada empate hasta que se logre un juego decisivo.

Gukesh y Sindárov disputarán una bolsa de 2.5 millones de dólares. Cada jugador recibirá 200,00 dls por partida ganada, incluso en caso de triunfo por abandono. El resto del premio se divide en partes iguales de los antagonistas.

Se estipula en las reglas que si el resultado en 14 juegos clásicos es de 7 ½ - 6 ½ o bien 8-6 el ganador recibirá 1.3 millones y el subcampeón 1.2 millones de dls. Las cantidades serán iguales si el match se extiende al desempate en ajedrez rápido.

La primera ronda se efectuará el martes 24 de noviembre y la R-4 el viernes 11 de diciembre. El tie break si fuese necesario el sábado 12. Se programan descansos los días 27 de noviembre y el 1, 6 y 9 de diciembre.

46 Olimpiada. Samarcanda festeja hoy el ceremonial de inauguración de la Olimpiada que reúne a las principales luminarias de la elite en confrontación por selecciones. El miércoles se efectuará la primera ronda de 11 bajo el Sistema Suizo y la R-11 y la clausura, el 27 de septiembre. Favoritos, las cuartetas de Estados Unidos, India, Uzbekistán y China.

Copa Independencia. El serbio Luka Budisavljevic (2,493) era líder único en la R-5 con 4 ½ puntos, en la CI en la que le siguen con 4: Elier Miranda, Joel Cori, Luis Quesada, JC Obregón, Carlos Sandoval y Lisandro Fernández.

Blancas: MI Miguel Herrera Ortiz, México, 2,176.

Negras: GM Elier Miranda Mesa, Cuba, 2,449.

Siciliana, B41.

R.2, Copa Independencia, 13–09-2006.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.c4 Cf6 6.Cc3 Dc7 7.a3 b6 8.Ae3 Ab7 9.f3 Ae7 10.Ae2 d6 11.0–0 Cbd7 12.Dd2 0–0 13.Tfd1 Tac8 14.Af1 Acaso mejor continuar con 14.Tac1 Ce5 15.b3 d5+- . 14...Db8 15.Tac1 Ad8 16.Rh1 Con Rayos X sobre h2. 16...Ac7 17.Ag1 Tfe8 18.Tc2 h5 19.Df2 Ce5 20.h4 Imprecisión; debilita g3 y la coraza del enroque. 20...Tcd8 21.b4 Tc8 22.Cb3 Cfd7 23.Tcd2-=, b5 24.c5 dxc5 25.Txd7? Un blúnder del blanco que no percibe el poderoso contraataque de las negras. Observe el lector aficionado que si las negras instalan Ag3 y Df4 se dibuja imagen de mate. Posición que seguramente visualizó el GM al entregar la pareja de caballos. 25...Cxd7 26.Txd7 cxb4 27.axb4 Ag3 28.Dd2 Txc3 29.Cc5 [29.Dxc3? Df4 y el mate es inevitable.] 29...Ac6 30.Td4 Df4 Con la calidad de más y la pareja de alfiles, Miranda simplifica. 31.Dxf4 Axf4 32.Td1 Ta8 33.Af2 a5 34.bxa5 Txa5 35.Cd3 Ad6 36.Ae1 b4! 37.Axc3 bxc3 38.Ce1 [38.e5 Aa3 39.Tb1 c2 40.Tb3 Ab5–+] 38...Af4 39.Td8+ Rh7 40.Tc8 Ta1 41.Txc6 Txe1 42.g3 Txf1+ 43.Rg2 c2 44.Txc2 Tc1 45.Ta2 Ae5 Decide la pieza de ventaja. 46.Ta5 Tc2+ 47.Rh3 f6 48.f4 Ad4 49.Txh5+ Rg8 50.Ta5 Te2 51.f5 e5 52.Rg4 Txe4+ 53.Rh5 Rh7 54.g4 Af2 55.Ta2 Tf4 56.Ta8 e4 57.Te8 e3 58.Te7 Rg8 59.Te8+ Rf7 60.Te6 Td4 0–1.