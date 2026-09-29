Tania Nicole responde a críticas por asistir a la fiesta de Abelito: “Fui acompañada por mi mamá”

Tania Nicole, actriz juvenil de 14 años, respondió a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales después de su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Abelito, realizada el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo.

La presencia de la joven en la celebración generó comentarios debido a que en el festejo participaron principalmente adultos y hubo consumo de bebidas alcohólicas. Además, durante la fiesta se registraron otros incidentes que aumentaron la conversación en redes sociales.

Ante las críticas, Tania Nicole utilizó sus redes sociales para explicar las razones por las que acudió al festejo y aclaró que no estuvo sola durante el evento.

La presencia de la joven en la celebración generó comentarios debido a que en el festejo participaron principalmente adultos IG: @tania.nicolemuychavez

¿Qué dijo Tania Nicole sobre las críticas por asistir a la fiesta de Abelito?

Después de que circularon imágenes y videos de la celebración, Tania Nicole recibió cuestionamientos por su presencia en el festejo de Abelito. La actriz decidió responder a través de sus redes sociales y explicó que su intención fue asistir al cumpleaños y pasar un buen momento.

Ayer fui a la fiesta de un amigo que quiero mucho y quiero aclarar algo porque vi muchos comentarios diciendo que ‘qué hacía una menor ahí’ o que ‘eso no se debería normalizar’. Fui acompañada por mi mamá. Yo estaba ahí simplemente para festejar y pasar el día de su cumple con él y pasarla bien. No estaba haciendo nada malo ni estaba en un ambiente pesado.

Tania Nicole recibió cuestionamientos por su presencia en el festejo de Abelito IG: @tania.nicolemuychavez

La actriz también señaló que las personas que asistieron a la fiesta son gente con la que comúnmente se relaciona y que solo acudió con el objetivo de pasar un buen rato.

Además, estaba con amigos con los que convivo normalmente y con personas que conozco y me cuidan. Entiendo que algunas personas se preocupen por los menores, pero creo que tampoco está bien hacer sentir mal a una niña por simplemente estar en una fiesta. No soy la única persona de mi edad que va a fiestas, sale y se divierte.

Tania Nicole recibió cuestionamientos por su presencia en el festejo de Abelito IG: @tania.nicolemuychavez

Tania señaló que en la fiesta no había solo adultos y que no era la única menor de edad en el recinto. También rechazó que hubiera realizado alguna conducta indebida durante la celebración.

Ayer había más de 4 niñas más peques que yo y también tenemos derecho a disfrutar y convivir, siempre teniendo cuidado y estando acompañados por adultos responsables. No creo que por ser menor automáticamente tenga que ser excluida de todos los eventos o fiestas. Yo sé cuidarme, estaba con mi mamá y no estaba haciendo absolutamente nada malo.

Tania Nicole recibió cuestionamientos por su presencia en el festejo de Abelito IG: @tania.nicolemuychavez

¿Por qué criticaron a Tania Nicole por acudir a la fiesta de Abelito?

La polémica surgió principalmente por la edad de Tania Nicole. La actriz tiene 14 años y apareció en fotografías y videos de la celebración de Abelito, quien cumplió 27 años.

La joven publicó material de la fiesta en sus propias redes sociales, donde aparece junto a algunos de los invitados, como Aarón Mercury y Massad Al-Tamimi, en el festejo que tuvo lugar en El Palomazo.

La conversación aumentó debido al contexto de la celebración, ya que se trata de un centro nocturno en el cual hubo consumo de alcohol entre adultos. Más tarde, se difundieron videos relacionados con una pelea entre Aarón Mercury y Naim Darrechi.

Tania Nicole recibió cuestionamientos por su presencia en el festejo de Abelito IG: @tania.nicolemuychavez

¿Quién es Tania Nicole y en qué programas ha participado?

Tania Nicole Chávez es una actriz juvenil mexicana que comenzó su carrera desde pequeña y ha participado en diferentes producciones de televisión.

Uno de sus trabajos más recientes es La CQ Nuevo Ingreso, producción en la que interpreta a Sofi. La actriz forma parte del elenco de la tercera temporada de la serie, junto a Nicolás Pindas, Nico Villagrana, José María Nieto, Mayte Fernández, Sammy Schoulund, Leo Pérez Torreblanca y Abril.

Además de La CQ Nuevo Ingreso, Tania ha participado en producciones como Golpe de Suerte, Papás por conveniencia, ¿Qué le pasa a mi familia?, Chavorrucos y La Rosa de Guadalupe.

Cabe mencionar que la actriz fue relacionada con Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo.

La actriz fue relacionada con Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo. IG: @tania.nicolemuychavez

¿Qué pasó en la fiesta de Abelito y por qué generó polémica?

Abelito celebró su cumpleaños número 27 el domingo 27 de septiembre en El Palomazo, establecimiento relacionado con el creador de contenido. A la celebración acudieron distintas figuras de redes sociales y del entretenimiento.

Entre los invitados estuvieron Aarón Mercury, Massad Al-Tamimi, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Agustín Fernández, Rocío Sánchez del Río y Dania Méndez, así como Wendy Guevara, entre otros.

La fiesta no pasó desapercibida después de que circularan videos de un altercado entre Naim Darrechi y Aarón Mercury. También se difundió otro video que generó señalamientos hacia Darrechi por su interacción en un supuesto caso de acoso a Cristina Romero, madre de Abelito.

El propio Abelito se pronunció sobre los incidentes y defendió a su madre ante los comentarios que surgieron después de la celebración. El creador de contenido también habló sobre la actuación de su equipo de seguridad durante el evento.

Pese a estos conflictos, la joven dejó clara su versión sobre lo ocurrido. Según explicó públicamente, acudió para celebrar el cumpleaños de Abelito, convivió con personas que conoce y estuvo acompañada por su madre.

Por ahora, la controversia continúa principalmente en redes sociales, mientras la respuesta de Tania Nicole concentra la atención alrededor de su presencia en la celebración y de las circunstancias que ella misma explicó públicamente.