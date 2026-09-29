"Corrientes": Abelito rompe el silencio sobre el acoso que sufrió su mamá en fiesta de cumpleaños

La fiesta de cumpleaños de Abelito terminó convirtiéndose en una polémica que todavía sigue dando de qué hablar. Todo comenzó cuando se difundieron videos en los que Naim Darrechi aparece bailando con Cristina Romero, mamá del influencer, mientras Agustín Fernández también fue señalado por burlarse de la situación.

Las imágenes provocaron comentarios en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que la manera en que Darrechi se acercó a Cristina durante el baile fue inapropiada, mientras que otros cuestionaron la forma en que posteriormente se habló de ella. La conversación incluso llegó a tocar el enanismo de la familia de Abelito, lo que hizo crecer todavía más la molestia.

Ante las críticas, Naim Darrechi publicó una disculpa. El influencer reconoció que se tomó demasiadas libertades durante el baile y aseguró que no tuvo intención de faltarle al respeto a Cristina.

"Me pasé de confianza y no medí cómo estaba actuando", escribió. También señaló que, aunque no sabía que se trataba de la mamá de Abelito, eso no justificaba lo ocurrido y que ella merecía consideración independientemente de quién fuera.

Abelito habla de lo ocurrido y defiende a su mamá

Después de que aparecieran las explicaciones de los involucrados, Abelito decidió romper el silencio. En un video explicó que inicialmente no quería hacer público el problema porque prefería resolverlo de manera privada, pero cambió de opinión después de que comenzaran a circular las declaraciones.

En un video explicó que inicialmente no quería hacer público el problema Mezcalent

El influencer contó que habló con su mamá y que ella se encontraba triste, no solamente por lo sucedido durante la fiesta, sino también por la manera en que algunas personas se expresaron después.

Está triste y no solo por lo que pasó, sino la manera en cómo se expresaron, comentó Abelito.

También dejó claro que conoce muy bien a su mamá y que quienes han convivido con ella saben que es una persona alegre, a quien le gusta bailar, cantar y disfrutar de este tipo de reuniones. Para él, el problema estuvo en que esa confianza habría sido rebasada.

Abelito también cuestionó la explicación de que algunos de los involucrados no sabían quién era Cristina. Según dijo, llegaron a una fiesta en la que estaban su familia y sus amigos, por lo que consideró que debían tener claro con quién estaban conviviendo.

A mí no me tienen que pedir disculpas.

Uno de los momentos más fuertes del mensaje llegó cuando Abelito aclaró que, para él, las disculpas no deberían estar dirigidas hacia su persona.

A mí no me vengan a pedir disculpas. A mí no. A la que le deben de pedir disculpas es a mi mamá, afirmó.

El influencer también aseguró que la situación terminó afectando su celebración de cumpleaños, pues se trataba de una reunión en la que estaban presentes familiares y personas cercanas.

Además, reveló que ya cuenta con un equipo legal que está revisando lo ocurrido, aunque puntualizó que será su mamá quien decida qué camino tomar.

Abelito insistió en que su intención inicial era resolver el conflicto hablando directamente. Incluso señaló que, si se hubiera tratado de un amigo, probablemente habría podido perdonar lo ocurrido después de escuchar su versión y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, cuestionó que alguien pueda considerarse amigo suyo y, al mismo tiempo, actuar de esa manera con su mamá.

Un amigo sabría quién es mi mamá. Un amigo sabría comportarse al nivel de lo que es una amistad, dijo.

Abelito insistió en que su intención inicial era resolver el conflicto hablando directamente. Instagram: Naim

Por ahora, la polémica continúa en redes sociales. Mientras Naim Darrechi ya ofreció una disculpa pública, Abelito dejó claro que el tema no está cerrado y que será su mamá quien determine qué sucederá a partir de ahora.