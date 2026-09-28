¿Quién es Naim Darrechi, qué le hizo a la mamá de Abelito y cómo fue su enfrentamiento con Aaron Mercury?

Naim Darrechi volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de protagonizar dos momentos polémicos durante el cumpleaños de Abelito. El influencer español fue señalado por usuarios a raíz de un video en el que aparece conviviendo con la mamá del festejado y, posteriormente, protagonizó un altercado con Aaron Mercury que quedó registrado en videos.

Los hechos ocurrieron durante la celebración por los 27 años de Abelito, realizada el domingo 27 de septiembre de 2026. A la fiesta acudieron distintas figuras relacionadas con La Casa de los Famosos México y creadores de contenido, entre ellos Wendy Guevara, Aldo de Nigris, Masad Al-Tamimi, Aaron Mercury y el propio Naim Darrechi.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi, influencer. @naimdarrechitv

Naim Alejandro Darrechi nació el 28 de febrero de 2002 en Palma de Mallorca, España. Comenzó a ganar popularidad en redes sociales desde 2016 y posteriormente alcanzó una gran audiencia en TikTok, plataforma en la que construyó buena parte de su carrera como creador de contenido.

Además de su actividad en redes, Darrechi ha intentado desarrollar una carrera musical con canciones como “Escápate”, “Volver a Empezar” y “Khalifa”, esta última lanzada en febrero de 2026.

Su nombre también ha estado relacionado con distintas controversias. Una de las más conocidas ocurrió en 2021, cuando realizó declaraciones sobre mantener relaciones sexuales sin preservativo después de engañar a sus parejas diciéndoles que era estéril. Sus comentarios generaron una fuerte reacción pública y posteriormente ofreció una disculpa.

En 2023 mantuvo una relación con la influencer mexicana Yeri Mua, que terminó en medio de acusaciones y declaraciones públicas de ambos. Yeri habló sobre situaciones de violencia durante la relación y también confirmó que había quedado embarazada de Darrechi y que decidió interrumpir el embarazo. Estos señalamientos forman parte de los antecedentes mediáticos de la pareja y deben atribuirse a las declaraciones de la influencer.

Durante 2026, Darrechi también formó parte de La Mansión VIP, reality producido por HotSpanish. Su participación estuvo acompañada de diferentes momentos que generaron conversación en redes y, en determinado momento, abandonó el programa por decisión propia. Posteriormente regresó a la competencia después de recibir más de un millón de votos del público.

Su paso por el reality también estuvo relacionado con otro episodio que generó atención mediática: en mayo de 2026 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de un incidente ocurrido durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

¿Qué pasó con la mamá de Abelito?

Naim Darrechi, influencer. Captura de X

Durante la fiesta de cumpleaños de Abelito comenzó a circular un video en el que Naim Darrechi aparece bailando muy cerca de la mamá del influencer.

Las imágenes provocaron una reacción inmediata en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que la manera en que Darrechi se acercó a ella pudo haber resultado incómoda y comenzaron a señalar al creador de contenido por un supuesto comportamiento inapropiado. Incluso algunos calificaron el momento como un presunto caso de acoso.

Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se conoce una declaración pública de la mamá de Abelito en la que confirme que se sintió acosada o que presente su propia versión de lo ocurrido.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Aaron Mercury y Naim Darrechi?

Naim Darrechi, influencer. Captura de X

La misma celebración terminó con otro momento que rápidamente se volvió viral. Naim Darrechi y Aaron Mercury protagonizaron un altercado frente a varios de los invitados, quienes incluso tuvieron que intervenir para separarlos.

Los videos que circulan en redes muestran parte de la discusión y posteriormente un forcejeo entre ambos creadores de contenido. Una de las versiones difundidas señala que Darrechi habría lanzado un vaso hacia Mercury antes de que comenzara el enfrentamiento físico.

En medio de la situación, Aldo de Nigris aparece intentando separar a los dos influencers, mientras otros asistentes también intervienen para evitar que la discusión escalara. El momento fue grabado por varias personas que se encontraban en la fiesta y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

¿Por qué se pelearon Aaron Mercury y Naim Darrechi?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente cuál fue el motivo que desencadenó la discusión.

Una de las versiones que comenzó a circular apunta a una supuesta escena de celos relacionada con Rocío Sánchez del Río. La teoría fue retomada en redes sociales y mencionada por el creador de contenido Pablo Chagra, pero no ha sido confirmada por Darrechi ni por Mercury.

También surgió otra hipótesis entre usuarios sobre que el enfrentamiento pudiera estar relacionado con Ring Royale 2, evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris. Esto llevó a algunas personas a especular que la pelea podría haber sido planeada como una estrategia para generar expectativa alrededor del evento, pero esta versión tampoco está confirmada.

Por ahora, lo que está documentado son los videos del enfrentamiento ocurrido durante la fiesta de Abelito; el motivo que provocó la discusión y si existió alguna relación con un eventual combate siguen sin ser aclarados públicamente.