Belinda cambia de look a pelirroja y ‘enciende’ Instagram con sus fotos publicadas

Belinda cambió de look dejando el rubio en el olvido y convirtiéndose en pelirroja. Su nueva apariencia la dejó ver a través de fotografías que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Además de la música, la imagen y la moda han sido una parte importante en la carrera de la cantante y actriz. Su estilo ha cambiado contantemente con el paso del tiempo, desde la estética juvenil y punk de sus primeros años hasta looks de alta moda, con vestidos de diseñador y transformaciones de cabello mucho más arriesgadas.

Belinda estrena look y se vuelve pelirroja

Belinda estrena look. @belindapop

Tras el cabello rubio extraclaro con corte bob, inspirado en Marilyn Monroe, Belinda optó ahora por un tono pelirrojo.

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde la cantante mostró su nueva apariencia con un comentario bastante simple:

Pelirroja era”.

El nuevo color de cabello de Belinda no es un rojo intenso como el que llevó anteriormente durante la promoción de “300 noches” junto a Natanael Cano. En esta ocasión, la cantante apostó por un tono mucho más cálido y natural, con un castaño rojizo claro con sutiles reflejos cobrizos y dorados.

La también actriz incluyó en la galería de fotos que publicó a distintos personajes y figuras pelirrojas de la cultura popular como La Sirenita, Jessica Rabbit, Vilma Picapiedra, Chucky, Charmander y Nicole Kidman.

En otra publicación, dejó ver con otras fotografías su nuevo look y se limitó a poner emojis de mandarinas.

Transformaciones de Belinda con el paso del tiempo

Belinda estrena look. @belindapop

Desde aquella niña que conquistó la televisión con sus características trenzas hasta sus cambios de cabello en tonos fantasía, la cantante ha experimentado con cortes, colores y estilos que han marcado distintos momentos de su trayectoria.

Si bien, no se puede decir una cifra absoluta de los cambios de look de Belinda, porque a lo largo de más de 25 años de carrera son cientos de apariciones, sesiones de fotos, videoclips, alfombras rojas y cambios temporales de imagen, si se pueden identificar varias etapas muy marcadas:

La etapa punk/Y2K. Con el inicio de su carrera musical, Belinda comenzó a incorporar elementos de la estética punk y Y2K, con minifaldas, corsés, prendas de mezclilla, guantes, accesorios llamativos y una larga melena. Su estilo estaba muy ligado a las tendencias que marcaron los primeros años de la década de los 2000.

Con el inicio de su carrera musical, Belinda comenzó a incorporar elementos de la estética punk y Y2K, con minifaldas, corsés, prendas de mezclilla, guantes, accesorios llamativos y una larga melena. Su estilo estaba muy ligado a las tendencias que marcaron los primeros años de la década de los 2000. La Belinda glam . Con el paso de los años, la cantante fue dejando atrás parte de su imagen juvenil para apostar por una estética más sofisticada. Vestidos elegantes, blazers, tacones y prendas de firmas como Dior y Dolce & Gabbana comenzaron a formar parte de sus apariciones públicas.

La etapa de los vestidos de diseñador. Belinda también se convirtió en una constante en alfombras rojas y eventos de moda, donde sorprendió con vestidos de alta costura, transparencias, cortes asimétricos y diseños llamativos. Entre las firmas que ha utilizado destacan Balmain y Dior, además de su participación en la colección de H&M con Giambattista Valli.

La etapa del cabello corto y el bob . La cantante también ha experimentado con cortes más cortos. Uno de sus cambios más recordados ocurrió en 2021, cuando llevó un bob de longitud media con un efecto de coloración tipo sun-kissed .

La etapa verde de 2024. Para la era de Cactus, Belinda volvió a sorprender con una transformación mucho más arriesgada: apostó por el cabello verde. Este cambio acompañó una etapa de reinvención en su imagen y en su música.

La etapa rosa y los colores fantasía. El verde no fue el único tono fuera de lo convencional que ha utilizado. Belinda también ha experimentado con el rosa y otros colores fantasía, además de recurrir a pelucas para diferentes proyectos y videoclips, donde ha mostrado estilos que van desde el cabello rizado hasta tonalidades completamente diferentes.

La etapa roja de 2024. Para la promoción de 300 noches, su colaboración con Natanael Cano, Belinda llevó un rojo intenso acompañado de un cort e b ob . El cambio marcó otra de sus transformaciones más llamativas y volvió a demostrar su gusto por experimentar con su imagen.

Las mechas moradas de 2025. En abril de 2025, la cantante volvió a modificar su apariencia al incorporar mechas moradas. Con este cambio continuó explorando los colores fantasía y las tonalidades poco convencionales dentro de su estilo.

La Belinda castaña y rubia de 2026. Durante este año, Belinda pasó nuevamente por diferentes tonalidades, entre ellas el castaño y el rubio extraclaro . En esta etapa también llevó un corte bob inspirado en la estética de Marilyn Monroe.

La nueva Belinda pelirroja, septiembre de 2026. Su transformación más reciente llegó hace unos días, cuando sorprendió con una larga melena en tonos pelirrojos y cobrizos. La propia cantante presentó esta nueva imagen como su “pelirroja era”, dando paso a una nueva etapa en su evolución de estilo.

¿Un nuevo ciclo para la cantante?

Belinda estrena look. @belindapop

El cambio de look de Belinda llega en un momento de movimiento en su carrera, por lo que puede considerarse parte de un nuevo ciclo en su imagen, aunque la cantante no ha confirmado que su transformación esté ligada oficialmente a una nueva era musical.

Actualmente, Belinda trabaja en la edición deluxe de Indómita, que incluirá canciones inéditas y nuevas colaboraciones. Además, durante 2026 compartió música con Danna y participó en Mentiras All Stars, mientras continúa con sus proyectos como actriz.

Entre ellos destaca la serie sobre Carlota de Habsburgo, en la que dará vida a la emperatriz y cuyo estreno está previsto para 2027 en HBO Max. También se ha relacionado a la cantante con un proyecto sobre Florence Cassez, en el que interpretaría a la ciudadana francesa.

En este contexto, su nueva melena pelirroja puede leerse como una renovación de su imagen justo cuando atraviesa una etapa profesional con distintos proyectos musicales y actorales. Sin embargo, por ahora no existe una declaración de Belinda que confirme que el cambio de cabello sea la imagen oficial de alguno de estos trabajos.