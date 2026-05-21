¿Niña o niño? Harry Styles sorprende al revelar el sexo de un bebé frente a miles de fans

El cantante Harry Styles protagonizó uno de los momentos más emotivos de su concierto al ayudar a una fan a revelar el sexo de su bebé frente a miles de personas. La inesperada escena se volvió viral en redes sociales y conquistó a sus seguidores por la cercanía del artista con su público.

Y es que las revelaciones de sexo se han convertido en una tendencia cada vez más popular, pero vivir un momento así de la mano de uno de los artistas más queridos del mundo hizo que la emoción se multiplicara durante el show del intérprete de “Sign of the Times”.

Fan le pide a Harry Styles revelar el sexo de su bebé

Durante uno de los conciertos de su gira “Love On Tour” en Ámsterdam, el cantante se acercó a una fan embarazada que sostenía un cartel pidiéndole ayuda para revelar el sexo de su bebé.

Entre gritos y aplausos del público, Harry Styles comenzó a conversar con ella y le preguntó cuántos meses de embarazo tenía. Después, quiso saber si había esperado hasta ese momento especial para descubrir el sexo del bebé, lo que hizo aún más emotiva la escena.

Fiel a su estilo cercano y carismático, el cantante tomó el sobre con el resultado y comenzó a jugar con la emoción del público antes de dar la gran noticia.

Harry Styles revela que será niña y el público estalla de emoción

Con miles de asistentes atentos al escenario, el cantante hizo varias pausas y bromas para aumentar la expectativa.

“Es un…”, decía mientras el público gritaba emocionado. Incluso bromeó con frases como “¿debería afeitarme?” antes de finalmente revelar el esperado resultado.

Fue entonces cuando el intérprete de “As It Was” anunció emocionado que la futura mamá tendrá una niña. La noticia provocó una ola de aplausos, gritos y celebración entre los asistentes, mientras la fan no podía ocultar su emoción.

El emotivo momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la sencillez y cercanía que el artista suele mostrar con sus seguidores.

No es la primera vez que Harry Styles sorprende a sus fans

Esta no es la primera ocasión en la que Harry Styles participa en una revelación de sexo durante uno de sus conciertos.

Como en otras presentaciones, en Londres y Los Ángeles, el cantante también ha ayudado a sus fans a descubrir si esperan niño o niña, convirtiendo estos momentos en recuerdos inolvidables para las familias y para quienes asisten al show.

Para muchos, este tipo de gestos han hecho que el exintegrante de One Direction sea reconocido no solo por su música, sino también por la conexión especial que mantiene con su público, acompañándolos en momentos importantes y llenos de emoción.