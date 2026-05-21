XG en México: fecha, dónde será el concierto y cuándo comprar boletos

XG volverá a México este 2026 con un concierto que ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores. Luego de su primera presentación en el país, el grupo japonés confirmó una nueva fecha en la Ciudad de México como parte de su gira internacional XG World Tour The Core, tour con el que buscan reencontrarse con sus fans latinoamericanos.

Meses atrás el grupo japonés llegó a México como parte de su gira The First HOWL y ahora están por regresar. Si eres fan de XG, aquí te contamos los detalles de su próximo concierto en el país.

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¿Cuándo y dónde se presentará XG en México?

El grupo japonés regresará a la capital del país el 22 de noviembre. El concierto forma parte de la gira mundial XG World Tour The Core, producción con la que las artistas continúan expandiendo su presencia fuera de Asia y fortaleciendo la relación con sus seguidores internacionales.

Será en la Arena Ciudad de México cuando el grupo se presente en nuestro país. Desde su debut, XG ha logrado llamar la atención por mezclar géneros como el hip hop, R&B y pop global, una combinación que las ayudó a conectar con públicos de distintas partes del mundo.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para XG?

La venta de entradas tendrá distintas etapas, por lo que los fans deberán estar atentos a las fechas y horarios oficiales para asegurar su lugar en el concierto.

La preventa para miembros ALPHAZ comenzará el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en Superboletos. Ese mismo día, pero a partir de las 12:00 horas, iniciará la preventa para clientes de Banco Azteca.

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Posteriormente, la preventa AEG se llevará a cabo el jueves 28 de mayo desde las 10:00 horas. Todas las preventas concluirán el 28 de mayo a las 22:00 horas.

Por otra parte, la venta general de boletos para XG en México arrancará el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas en Superboletos.

Además de comprar los boletos en línea también podrás adquirirlos en las taquillas de la Arena CDMX y otros puntos de venta físicos autorizados.

¿Cuánto costarán los boletos de XG en México?

Hasta ahora no se han anunciado los precios oficiales para el concierto de noviembre. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la boletera comparta toda la información.

PJG