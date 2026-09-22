Trump prepara sanciones contra la CPI para frenar las órdenes de arresto contra Netanyahu

El gobierno del presidente Donald Trump preparó sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) en su conjunto y prevé anunciarlas en breve, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. La medida escala el ataque de Washington contra el tribunal que busca juzgar los crímenes de guerra y genocidio de Israel en Palestina

Las autoridades estadounidenses buscan que la Corte retire sus órdenes contra líderes israelíes, además de una investigación previa sobre tropas de Estados Unidos en Afganistán.

El Wall Street Journal reportó que la decisión podría concretarse esta semana, durante la sesión de la Asamblea General de la ONU.

Washington prepara sanciones contra toda la CPI

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en julio una campaña para aislar a la Corte, instando a otros países a retirarse del tribunal. Estados Unidos ya había sancionado a varios jueces y fiscales de la CPI, pero hasta ahora se había abstenido de sancionar a la institución en su conjunto.

Cualquier sanción impuesta por el Tesoro estadounidense prohibiría a ciudadanos y empresas de ese país proporcionar fondos, bienes o servicios a la Corte sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los bancos suelen cumplir estas restricciones porque dependen del acceso al sistema financiero estadounidense.

El mecanismo cortaría a la Corte de transacciones en dólares y podría afectar servicios informáticos, seguros, la contratación de investigadores y el pago a decenas de empleados estadounidenses, según han advertido el secretario y el presidente de la CPI. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios.

La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad cuando un Estado no puede o no quiere hacerlo por sí mismo. Estados Unidos nunca ha sido miembro del tribunal.

Dirigir sanciones contra la organización en su conjunto, así como contra las entidades que cooperan con ella, podría socavar gravemente la labor de la Corte en todas sus investigaciones abiertas, no solo en la relacionada con Gaza.

Los cargos que Estados Unidos busca borrar

Las órdenes que Washington presiona para retirar fueron emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023.

La Corte determinó que existen "razones fundadas" para creer que ambos privaron deliberadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad. En marzo de 2025, una sala de la CPI rechazó los intentos de Israel de anular esas órdenes y las mantuvo vigentes.

Las órdenes se emitieron en el contexto de una ofensiva militar israelí que, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza citadas por la ONU, ha dejado más de 65 mil muertos palestinos desde octubre de 2023. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2025 que Israel cometió actos constitutivos de genocidio en la Franja.

Al presionar directamente para que se retiren estas órdenes, la administración Trump se coloca del lado de un gobierno señalado por instancias internacionales de derechos humanos, en lugar de respaldar el mecanismo judicial creado para investigar esas denuncias.

Estados Unidos ha mantenido su respaldo militar y diplomático a Israel durante la ofensiva en Gaza, incluido el envío continuo de armamento, mientras organismos de la ONU documentaban ataques contra hospitales, escuelas y campamentos de desplazados.