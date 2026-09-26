Murió Rogelio Villarreal, el fundador y miembro del grupo Los Mier, a los 64 años

La industria musical de México despidió a Rogelio Villarreal López, fundador y primer integrante del famoso grupo Los Mier. La agrupación norteña confirmó el lamentable deceso del músico a través de sus canales oficiales de comunicación durante la noche del viernes 25 de septiembre de 2026.

Los familiares y excompañeros de escenario guardan absoluto hermetismo sobre las causas del fallecimiento. Los portavoces oficiales del conjunto musical omitieron cualquier detalle médico sobre los últimos momentos de la vida del artista neoleonés.

Los Mier siguen teniendo presentaciones. Foto de IG: @losmieroficial

El músico de 64 años de edad nació y creció en el municipio de Santiago, Nuevo León. Los pobladores de la región lo conocían bajo el apodo afectuoso de “Pipo”, sobrenombre que lo acompañó durante toda su trayectoria profesional en los escenarios nacionales.

La partida de Rogelio Villarreal López deja un hueco irremplazable en la historia de la música regional. El artista construyó los cimientos sonoros de una banda que conquistó al público con éxitos masivos como La Coloreteada, Notas de Sociedad y Dulcemente Enamorada.

El emotivo mensaje de despedida en redes sociales

Los integrantes actuales de Los Mier utilizaron sus plataformas digitales para rendir un homenaje público a su antiguo compañero. La publicación oficial incluyó una fotografía del recuerdo para honrar la memoria del talento fundacional de la banda norteña.

El texto emitido por la agrupación reconoció directamente el valor histórico del artista para el éxito del proyecto. Los músicos agradecieron su aportación instrumental durante la grabación de los primeros discos profesionales que lanzaron al mercado.

Rogelio Villarreal López fue fundador de Los Mier. Foto de IG: @losmieroficial

“Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Rogelio Villarreal López, quien fue parte de nuestros inicios como Los Hermanos Mier. Él participó en los álbumes Cachito de Luna y De Pies a Cabeza en los primeros años. Gracias por ser parte de nuestra historia”, dictó el comunicado.

La publicación generó una avalancha de reacciones entre la comunidad de seguidores de la música norteña. Los fanáticos saturaron la caja de comentarios con múltiples mensajes de apoyo, condolencias y oraciones dirigidas a los deudos del músico regiomontano.

Los orígenes musicales de un gigante grupero

La relación profesional entre Rogelio Villarreal y los hermanos Héctor, Ricardo, Eduardo y Alejandro Mier inició mucho antes de alcanzar la fama nacional. El grupo operó inicialmente bajo el nombre de Grupo Armonía, amenizando pequeñas fiestas locales en su natal Nuevo León.

El talento de la familia Mier provenía directamente de una herencia paterna innegable. Su padre, Nicandro Mier, dirigió exitosamente a Los Montañeses del Álamo, dotando a sus hijos de una educación musical rigurosa desde la primera infancia.

Los Mier forman parte de la historia musical de Nuevo León. Foto de IG: @losmieroficial

Los jóvenes músicos sumaron a su alineación a Gonzalo Cavazos y a Rogelio Villarreal para formalizar el conjunto. Esta primera alineación abandonó rápidamente los eventos de barrio para buscar oportunidades en los estudios de grabación profesionales.

La banda adoptó el nombre de Los Hermanos Mier justo antes de lanzar su primer material discográfico en el año 1982. Rogelio Villarreal participó activamente en la creación del LP Cachito de Luna, marcando el inicio de una leyenda musical en el norte del país.