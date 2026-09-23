Trump pedirá a Xi liberar a dos estadounidenses detenidos en China

Se espera que el presidente Donald Trump presione al líder chino Xi Jinping para que libere a dos ciudadanos estadounidenses retenidos por China, pero no está claro si otros asuntos relacionadas con los derechos humanos recibirán la misma atención durante la cumbre de esta semana.

En un avance de la visita de Xi el pasado viernes, un funcionario estadounidense dijo que es probable que Trump plantee a Xi los casos de personas detenidas injustamente en China. Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado si Trump abordará directamente asuntos más amplios relacionadas con los derechos humanos, como el Tíbet, la minoría musulmana uigur y la nueva ley de "unidad étnica" del país.

Según los defensores de los derechos humanos, Trump ha convertido en una prioridad la liberación de los estadounidenses retenidos en el extranjero, incluida China.

No obstante, el líder republicano ha evitado en gran medida hablar del historial de China en materia de derechos humanos y no ha planteado públicamente asuntos relacionadas con los derechos humanos en sus encuentros con otros líderes mundiales, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman; y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Trump pedirá a Xi que libere a Youlin Chen, un experto de origen chino en pruebas nucleares norcoreanas que lleva encarcelado desde finales de 2024, y a Min Zin, un académico detenido en junio, según la esposa de Chen, Yufang Rong.

Ambos son ciudadanos estadounidenses. Trump planteó el caso de Chen cuando se reunió con Xi en Pekín en mayo, pero no ha habido novedades desde entonces, dijo ella.

"Esperamos que el doctor Chen y Zin puedan volver a casa tras esta reunión", dijo Elizabeth Richards, directora de investigación de la Fundación James Foley, una organización que defiende a los rehenes.

Los grupos de derechos humanos y los parlamentarios demócratas afirman que Trump también debe presionar a Xi sobre el trato que China dispensa a los tibetanos y a los uigures, y alzar la voz en defensa de los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong.

Los demócratas del Congreso afirman que Trump está restando importancia a las preocupaciones en materia de derechos humanos y adoptando un enfoque transaccional en los asuntos internacionales.

No podemos abandonar los derechos humanos en nuestra política exterior», dijo el miércoles el legislador demócrata Jim McGovern, de Massachusetts. "El historial de China es indiscutible y atroz".

Pekín ha dejado claro que este asunto estará fuera de los límites de la intermediación. El embajador de China en Estados Unidos advirtió el miércoles que la democracia y los derechos humanos son "líneas rojas" que no se pueden traspasar.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que China ha detenido a uigures con el pretexto de combatir el extremismo y los ha recluido en campos de reeducación. Secretarios de Estado estadounidenses de ambos partidos han calificado el trato a los uigures de genocidio.

"La visita de Xi a Washington es un momento estratégico para ir más allá de las palabras de condena sobre el genocidio uigur», dijo Turgunjan Alawdun, presidente del Congreso Mundial Uigur.

La embajada de China en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Pekín afirma que ha establecido "centros de formación profesional" para frenar el extremismo y niega las acusaciones de abusos.

Las organizaciones de derechos humanos y los exiliados también suelen calificar el dominio de China en el Tíbet de "opresivo", una acusación que Pekín rechaza. China ha ejercido un mayor control sobre la región desde que Xi asumió la dirección del Partido Comunista en 2012.

Pekín afirma que Washington debería dejar de utilizar "los asuntos relacionadas con el Tíbet para interferir en los asuntos internos de China".