Susan Sarandon será reconocida con el Goya Internacional 

Susan Sarandon, una de las figuras más influyentes del cine estadounidense, recibirá el Premio Goya Internacional durante la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona. La actriz será homenajeada por su trayectoria artística, su impacto en el cine mundial y su compromiso con causas sociales.

La Academia de Cine de España anunció este reconocimiento destacando la importancia de su carrera. Según el comunicado oficial, su elección responde a una “filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular”, además de su “valiente compromiso político y social”.

La carrera de Susan Sarandon

A lo largo de más de cinco décadas, Susan Sarandon ha sido una presencia constante en el cine, interpretando papeles que han dejado huella. La Academia resaltó que “es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood, admirado por amantes del cine de todo el mundo”.

Nacida en Nueva York en 1946, su nombre se ha vuelto indispensable al hablar del cine norteamericano contemporáneo. En palabras de la Academia, representa la “combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político”.

Desde su debut en los años setenta, Sarandon ha dado vida a personajes intensos y diversos, siempre buscando evitar repetir fórmulas. En su filmografía se encuentran clásicos como Thelma y Louise, Dead Man Walking, The Rocky Horror Picture Show, The Client, The Hunger, Atlantic City y The Witches of Eastwick.

La Junta Directiva de la Academia subrayó que la actriz es:

“Una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo”.

Además de su Oscar por Dead Man Walking, donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte, ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco al Oscar.

Otros títulos como Bull Durham, Stepmom, Little Women y la serie Feud, donde encarnó a Bette Davis, también destacan entre sus proyectos más aclamados.

El activismo de Susan Sarandon

Comprometida con diversas causas sociales, Susan Sarandon se ha posicionado públicamente en defensa de los derechos humanos y otras luchas políticas y sociales. Criada en una familia católica y como la mayor de nueve hermanos, su historia ha influido en su visión del mundo y en su participación activa fuera del ámbito cinematográfico.

El Premio Goya Internacional se entrega a figuras del cine mundial cuyo trabajo ha contribuido a fortalecer los lazos culturales entre países.

En años anteriores, lo recibieron artistas como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

