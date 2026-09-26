De "El diario de una princesa" a buscar trabajo: Heather Matarazzo teme perder su seguro de salud

Heather Matarazzo, conocida por interpretar a Lilly Moscovitz, la mejor amiga de Mia Thermopolis en El diario de una princesa, habló de una preocupación que ahora mismo comparte con otros actores de Hollywood; conseguir suficientes ingresos para no perder su seguro de salud.

La actriz de 43 años hizo pública su situación el miércoles 23 de septiembre, después de que el actor Jack Haven, conocido por protagonizar Atypical, pidiera trabajo para poder cumplir con los requisitos de su sindicato.

Matarazzo respondió a una publicación relacionada con el caso y reconoció que ella se encuentra en una situación muy parecida.

Estoy literalmente en el mismo barco ahora mismo. Muchos de mis compañeros actores también, escribió la actriz en Threads.

Además, recordó que anteriormente los integrantes del sindicato no tenían que alcanzar un ingreso mínimo para poder acceder a la cobertura médica.

¿Por qué Heather Matarazzo necesita conseguir trabajo?

El problema está relacionado con los requisitos del plan de salud de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores y otros trabajadores de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Actualmente, pertenecer al sindicato no es suficiente para conservar automáticamente la cobertura. Los actores tienen que cumplir con determinados requisitos de ingresos o acumular cierta cantidad de días de trabajo durante el periodo correspondiente.

La difícil situación de Heather Matarazzo: podría perder su seguro de salud ZUMA Press, Inc.

Para el año de beneficios 2026, los miembros deben reunir 28 mil 90 dólares en ingresos cubiertos para conseguir la elegibilidad por ingresos. El monto aumentará a 28 mil 933 dólares para 2027.

También existe otra vía para cumplir con el requisito: acumular al menos 108 días elegibles de trabajo.

Esto significa que un actor puede tener una carrera conocida y aun así encontrarse con dificultades para alcanzar el mínimo requerido si no consigue suficientes proyectos durante el periodo establecido. Ese es precisamente el problema que Matarazzo asegura estar enfrentando.

El caso de Jack Haven puso el tema sobre la mesa

La preocupación de la actriz salió a la luz después de que Jack Haven compartiera un video en el que pidió ayuda para conseguir trabajo.

El actor explicó que necesitaba reunir 4 mil dólares antes de terminar septiembre para alcanzar el monto que le permitiría conservar su cobertura médica para 2027.

Estoy en una situación un poco de emergencia, dijo Haven en el video, en el que pidió a posibles empleadores que lo consideraran para producciones cubiertas por SAG-AFTRA.

Incluso aseguró estar dispuesto a realizar "prácticamente cualquier trabajo".

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Su llamado tuvo resultados. Poco después, Haven informó que había recibido suficientes ofertas para alcanzar el requisito.

Matarazzo celebró la noticia y destacó que el actor había conseguido una oportunidad que le permitiría cumplir con la condición necesaria para mantener su cobertura en 2027.

Heather Matarazzo y una carrera que comenzó en los 90

La trayectoria de Heather Matarazzo comenzó cuando era niña. Uno de sus primeros papeles importantes fue el de Dawn Wiener en Welcome to the Dollhouse, película estrenada en 1995.

Después apareció en producciones como The Devil’s Advocate, Scream 3 y All I Wanna Do!, aunque fue como Lilly Moscovitz cuando se convirtió en un rostro conocido para una generación.

Matarazzo interpretó a la amiga de Mia Thermopolis, personaje de Anne Hathaway, en El diario de una princesa de 2001 y en su secuela de 2004.

La actriz también ha trabajado en televisión. Entre sus proyectos recientes está la segunda temporada de Merlina, donde interpretó a Judi Spannagel, una asistente ejecutiva de Willow Hill Psychiatric Facility.

Su crédito más reciente corresponde al cortometraje Paper Tiger, estrenado en 2025.

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Por ahora, Matarazzo también espera saber qué ocurrirá con una posible tercera película de El diario de una princesa. En mayo pasado expresó su deseo de que el proyecto se concrete, aunque reconoció que esa decisión no depende de ella.

Mientras tanto, la actriz dejó claro que, como otros intérpretes, necesita seguir consiguiendo trabajo para cumplir con los requisitos de su seguro de salud.