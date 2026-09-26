Taylor Swift conquista Spotify con “Patient Zero”

Taylor Swift continúa haciendo historia con su música y esta vez volvió a conquistar Spotify con un nuevo récord. La cantante logró que una de las canciones de su más reciente álbum se colocara entre las favoritas de sus seguidores y alcanzara una importante cifra de reproducciones.

Desde el lanzamiento de The Life of a Showgirl: Encore, el material ha tenido una buena recepción entre los fans de la cantante, quienes rápidamente comenzaron a destacar algunas de las canciones que forman parte del álbum.

“Patient Zero”, la nueva canción de Taylor Swift que conquistó Spotify

“Patient Zero” forma parte de este álbum y rápidamente se convirtió en una de las canciones más comentadas por los seguidores de Taylor Swift, al conseguir posicionarse en el primer lugar de Spotify.

El tema consiguió uno de los mayores debuts de la artista en la plataforma, reflejando la respuesta que ha tenido entre sus fans y el número de reproducciones que alcanzó durante sus primeras horas.

¿De qué habla “Patient Zero” y por qué la relacionan con sus exparejas?

La canción habla sobre una relación amorosa tóxica, situación que llevó a algunos seguidores de Taylor Swift a preguntarse si la letra podría estar relacionada con alguna de las parejas que la cantante tuvo en el pasado.

Sin embargo, Taylor Swift explicó que la inspiración para la canción surgió a partir de una charla que tuvo con unas amigas. Durante esa conversación, una de ellas le contó que la expareja de su novio se había acercado para preguntarle cómo se había comportado él durante su relación.

Aunque la cantante ha explicado el origen de la canción, algunos fans comenzaron a especular sobre las posibles referencias a exparejas de Taylor Swift, entre ellas Joe Jonas y Joe Alwyn. Hasta el momento, estas interpretaciones forman parte de las teorías de sus seguidores.

Las canciones más escuchadas de Taylor Swift en Spotify

Taylor Swift cuenta con una extensa lista de canciones que se han convertido en grandes éxitos a lo largo de su carrera. Entre ellas destaca “Cruel Summer”, que se mantiene como una de las canciones más escuchadas de la cantante en Spotify, con más de 3.49 mil millones de reproducciones.

Otros de los temas más escuchados de la cantante en la plataforma son “Blank Space” y “Anti-Hero”. Esta última también ha destacado por los reconocimientos que recibió, entre ellos premios en los MTV Video Music Awards (VMAs) 2023, los iHeartRadio Music Awards 2024 y los Billboard Music Awards.

Con cada nuevo lanzamiento, Taylor Swift continúa sumando reproducciones y demostrando la gran respuesta que tiene entre sus seguidores, quienes siguen convirtiendo sus canciones en algunos de los grandes éxitos de Spotify.