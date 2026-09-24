Netanyahu enfrenta protestas en la ONU durante su discurso; "Si hay más cobardes, que se salgan"

La intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU estuvo marcada por la salida de numerosos representantes diplomáticos de la sala, dejando amplias zonas vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel.

Antes de iniciar, Netanyahu desafió a los delegados que abandonaban el recinto: “Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”. Mientras tanto, en los palcos se observaban simpatizantes con kipás y pines de la bandera israelí, algunos tomándose fotografías y aplaudiendo de pie.

El líder israelí recordó que hace 14 años, desde la misma tribuna, se comprometió a impedir que Irán desarrollara armas nucleares.

Arrasar con las instalaciones nucleares de Irán fue difícil, pero para mí una de las decisiones más fáciles que tomé como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos”, afirmó.

Netanyahu sostuvo que al defenderse, Israel también protegió a países cuyos delegados se retiraron de la sala, asegurando que muchos líderes le agradecen en privado por haber eliminado la amenaza nuclear iraní.

También arremetió contra Reino Unido y Francia, acusándolos de hipocresía por criticar la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania.

Acusan a Israel de colonialismo… vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Reino Unido y Francia, los inventores del término”

Respecto a la violencia de colonos israelíes contra palestinos, minimizó su impacto al describirlos como “un puñado de jóvenes delincuentes” que ocasionalmente talan olivos o prenden fuego, aunque aseguró que no permitirá que actúen fuera de la ley.

Netanyahu agradeció al presidente Donald Trump por su respaldo en la lucha contra Irán y Hezbolá. Recordó cómo la inteligencia israelí utilizó beepers para localizar y ejecutar a líderes del grupo, asegurando que su arsenal de 150 mil misiles “ya no existe”.

El primer ministro anticipó una “guerra por la verdad” en medios y redes sociales, denunciando que potencias extranjeras destinan miles de millones para manipular a las nuevas generaciones contra Israel, Estados Unidos y Occidente.

La presencia de Netanyahu en Nueva York coincidió con protestas convocadas en distintos puntos de la ciudad contra su participación en la Asamblea. Además, estuvo marcada por el llamado del alcalde Zohran Mamdani a ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con la ofensiva israelí en Gaza.

Con información de Reuters y AFP.