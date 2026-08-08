¿Fue parte del video o nació la química? Elaine Haro y Luche hablan del beso

Tras el reciente lanzamiento del tema “Regálame”, una colaboración musical entre Cumbia Pedregal y Elaine Haro, los protagonistas del video hablaron sobre su experiencia durante la grabación y, especialmente, sobre la escena en la que aparentemente se dan un beso.

El momento llamó la atención de los seguidores, quienes se preguntaron si entre los dos artistas existe algo más que una amistad.

Cumbia Pedregal, integrado por los hermanos Emilio, José Pablo y Luche Zepeda, ya ha colaborado con artistas como Edén Muñoz, Pipe Bueno y Mariana Seoane. Ahora, el grupo sumó a Elaine Haro, ex participante de La Casa de los Famosos, a esta nueva propuesta musical.

El beso de Elaine Haro y Luche en el video de “Regálame”

En una de las escenas del videoclip de “Regálame”, se observa a Elaine Haro y Luche Zepeda muy cerca, en un momento que parece terminar en un beso. Por ello, durante una entrevista, se les preguntó si existía alguna relación entre ellos después de grabar esta escena.

Sin embargo, de acuerdo con imágenes retomadas por Primera Mano, este momento surgió como parte de la historia romántica que buscaban contar a través de la canción.

“Bueno, la canción es romántica y como los únicos dos modelos que se podría decir de la canción, éramos nosotros, claramente se tenía que contar una historia de amor”, platicó Elaine Haro.

¿Quién tuvo la idea del beso entre Elaine Haro y Luche?

Aunque la escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más llamó la atención del videoclip, Luche Zepeda explicó que el beso no estaba contemplado originalmente.

De acuerdo con el integrante de Cumbia Pedregal, fue Elaine Haro quien propuso incluir este momento para reforzar la historia romántica de “Regálame”, pero que solo de dieron de forma aparente.

“La directora del video fuiste tú, ya todas las imágenes de amor ya estaban y de repente dijo, ‘¿Y si hacemos un beso?’. Y pues bueno, yo dije va. Nada más que a la mera hora pues te dio miedo”, dijo Luche de Cumbia Pedregal.

La escena, finalmente, quedó como parte de la historia del videoclip y provocó que los seguidores comenzaran a preguntarse si detrás de cámaras también había surgido un romance.

Elaine Haro revela qué piensa de Luche de Cumbia Pedregal

Lejos de la escena del beso, Elaine Haro también habló sobre la impresión que tuvo al conocer a los integrantes de Cumbia Pedregal y, en especial, a Luche.

La cantante destacó tanto su personalidad como su talento musical, además de recordar algunos momentos que compartieron durante el trabajo en el estudio.

“Ahorita que los conocí a los tres y específicamente a Luche, la verdad es que yo quedé encantada porque es un chico, no sabes, súper lindo, súper buen ser humano y sobre todo talentoso. Verlos en el estudio trabajando, a mí me encantó eso. Luego empezó a tocar el piano y empezó a cantar. Entonces son cosas que verdaderamente yo creo que a cualquier humano o a cualquier persona le mueve cosas. Realmente Luche tiene unas cosas tan increíbles como hombre, pues no sé”, explicó Elaine Haro.

Ante los comentarios de la cantante, Luche respondió con humor y aseguró que le faltaba músculo, dejando claro que entre ambos existe una relación de amistad y compañerismo.

“Regálame” conquista a los fans de Cumbia Pedregal y Elaine Haro

El tema “Regálame” ya está disponible en plataformas digitales y ha comenzado a recibir buenos comentarios por parte de los seguidores de ambos artistas.

En redes sociales, los fans han reaccionado positivamente a la colaboración y han destacado la canción, además de pedir que continúen trabajando juntos en nuevos proyectos.

Hasta el momento, el videoclip acumula más de 170 mil reproducciones en YouTube, una cifra que refleja la respuesta que ha tenido esta colaboración.

Aunque el beso forma parte de la historia romántica de “Regálame”, Elaine Haro y Luche Zepeda han dejado claro que, detrás de la escena, entre ellos nació una amistad a partir de esta colaboración musical.