Apple TV revela nuevo tráiler de Ted Lasso 4 con la presencia de Paloma Cinco

El carismático entrenador que ha conquistado a los usuarios de Apple TV y que tuvo reciente presencia en la final de la Copa del Mundo, Ted Lasso, está listo para su cuarta temporada y, a tan solo unos días del estreno, se ha revelado un nuevo adelanto con Jason Sudeikis al frente de la historia, pero con un giro drástico en los vestidores del AFC Richmond.

En esta entrega, el estratega asumirá el reto de dirigir al equipo femenil de segunda división del club, lo que representará el desafío táctico y humano más grande de su trayectoria desde que llegó a Inglaterra para dejar el futbol americano por el futbol.

El proyecto, que en sus primeros años acumuló más de 25 mil millones de minutos de reproducción, 13 premios Emmy y 61 nominaciones, expande su universo tras superar los rumores de que la tercera entrega marcaría el final definitivo del show y tras varios meses en donde no hubo información sobre la nueva entrega, pero que ahora se han terminado.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Ted Lasso?

El regreso de la serie de streaming de comedia y que ha servido como uno de los mayores éxitos de la plataforma Apple TV está programado para el próximo miércoles 5 de agosto. La emisión mantendrá un esquema de lanzamientos semanales cada miércoles, concluyendo el ciclo el 7 de octubre.

A diferencia de las dos entregas pasadas que contaron con 12 episodios, esta cuarta temporada constará de un total de 10 capítulos.

En la trama, Ted ya no será aquel entrenador del cual existen dudas como cuando llegó en la primera temporada a Richmond tras haber tenido éxito en el futbol americano colegial de los Estados Unidos. En contraparte ya es un entrenador de respeto.

Los personajes principales se mantienen con la presencia de Rebecca Welton (Hannah Waddingham) y Leslie Higgins (Jeremy Swift), además de la dupla de colaboradores conformada por Roy Kent (Brett Goldstein) y Coach Beard (Brendan Hunt).

Reproducir El más reciente trailer de Ted Lasso y su cuarta temporada

El debut de Paloma Cinco y la reestructuración del elenco

Dentro de los cambios en el reparto resalta una incorporación con sello tapatío. Paloma Cinco, actriz originaria de Guadalajara, ingresa al elenco para interpretar a una de las jugadoras clave dentro del nuevo cuadro femenil.

Para quienes no conocen mucho de su trayectoria, además de ser hermana de Cristo Fernández, actor que dio vida a Dani Rojas, cuenta con estudios de actuación en la Royal Academy of Dramatic Arts y en la City Academy de Londres.

Junto a Paloma Cinco, el plantel de futbolistas estará conformado por nuevos rostros como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quienes acompañarán el rol protagónico de Sudeikis en esta etapa de reestructuración para el club.

¿Cuánto cuesta Apple TV en México?

Para seguir los episodios semanales de la serie en territorio mexicano, la plataforma Apple TV+ ofrece las siguientes tarifas de suscripción: