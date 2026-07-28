Laura Zapata y Ernestina Sodi: así fue el secuestro que terminó separando a las hermanas de Thalía 

Laura Zapata y Ernestina Sodi vivieron uno de los episodios más dolorosos de su familia cuando fueron secuestradas en septiembre de 2002. Aunque ambas sobrevivieron al cautiverio, las versiones contradictorias sobre lo ocurrido terminaron por separarlas y también provocaron conflictos con sus otras hermanas, entre ellas Thalía.

El caso volvió a generar atención más de dos décadas después, luego de que uno de los hombres sentenciados por el delito solicitara la revisión de su situación legal. Para Laura Zapata, tener que declarar nuevamente representa una forma de revictimización.

Laura Zapata Foto: Cuartoscuro

¿Cómo fue el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi?

La noche del 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y Ernestina Sodi salieron de un teatro de la Ciudad de México después de una función de La casa de Bernarda Alba, obra en la que participaba la actriz.

Mientras viajaban en un automóvil, ambas se encontraron con una camioneta y otro vehículo que aparentemente obstruían el camino. En una entrevista con Yordi Rosado, Laura recordó el momento en el que se dio cuenta de que estaban en peligro.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche, como que se están peleando, y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo ‘wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije: ‘Que se lleven el coche’”, relató.

Ernestina Sodi

En lugar de apoderarse solamente del vehículo, los hombres las privaron de la libertad y las trasladaron a una casa de seguridad. Una vez ahí, les explicaron cuál era el objetivo del secuestro.

“Esto es un secuestro, no es nada personal”, les dijeron, de acuerdo con lo narrado por Zapata en distintas entrevistas.

Los captores pretendían obtener una recompensa de cinco millones de pesos y esperaban que el dinero fuera entregado por Tommy Mottola, esposo de Thalía. Sin embargo, Laura les advirtió que no mantenía una relación cercana con su hermana ni con su cuñado, por lo que consideraba poco probable que aceptaran pagar esa cantidad.

(AP)

“No sé si tiene uno, dos o cinco millones de pesos y no creo que por mí vaya a dar ni un peso”, les respondió.

¿Cuánto tiempo permanecieron secuestradas?

Laura Zapata fue liberada antes que Ernestina Sodi. Aunque los primeros reportes señalaron que ambas habían estado cautivas durante varios días, Ernestina permaneció privada de la libertad por más tiempo. El proceso completo se extendió alrededor de 45 días y se convirtió en un periodo de angustia para la familia.

Tras recuperar su libertad, las hermanas enfrentaron las consecuencias emocionales de lo sucedido. No obstante, con el paso de los años comenzaron a ofrecer relatos distintos sobre algunos momentos del secuestro, lo que provocó dudas, acusaciones y un distanciamiento que nunca lograron superar.

¿Qué contó Ernestina Sodi sobre el secuestro?

En 2005, Ernestina Sodi publicó Líbranos del mal, libro en el que relató su experiencia durante el cautiverio. La escritora y periodista describió el miedo que sintió cuando fue trasladada dentro de la cajuela de un automóvil.

“Me meten en la cajuela (maletero) de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen la colcha encima comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela pienso que me van a matar”, escribió.

Ernestina Sodi

Además de contar cómo fue privada de la libertad, Ernestina aseguró que Thalía participó en las negociaciones con los secuestradores para conseguir su liberación. También afirmó que durante el cautiverio fue víctima de una agresión sexual.

Hablar públicamente de lo sucedido no fue sencillo para la mamá de Camila Sodi. En entrevistas posteriores explicó que necesitó tiempo para procesar el trauma, especialmente por la manera en que la sociedad puede responsabilizar a las víctimas o minimizar las agresiones ocurridas durante un secuestro.

¿Por qué se distanciaron Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Las diferencias entre las hermanas aumentaron con la publicación de Líbranos del mal. Algunas partes del testimonio de Ernestina no coincidían con lo contado anteriormente por Laura, entre ellas la manera en la que ocurrió la liberación y determinadas situaciones que habrían sucedido mientras estuvieron encerradas.

Uno de los señalamientos que más controversia causó fue que Laura presuntamente habría intervenido para evitar que su hermana fuera liberada antes.

Laura Zapata Foto: Cuartoscuro

Con el paso del tiempo, Ernestina llegó a plantear que el secuestro pudo haber sido planeado por la propia Laura para obtener dinero de Thalía y Tommy Mottola. Esta acusación fue la ruptura entre ellas y afectó la relación de Zapata con otras integrantes de la familia Sodi.

¿Qué respondió Laura Zapata a las acusaciones de su hermana?

Al conocer el contenido del libro, Laura Zapata aseguró que varias de las afirmaciones la tomaron por sorpresa. Durante una entrevista con El gordo y la flaca, habló de la presunta agresión sufrida por Ernestina.

“Para mí ha sido una sorpresa”, expresó. “Es algo muy doloroso, muy triste, (…), muy sucio, algo que yo sabía desde un principio”.

La actriz aclaró que no podía confirmar lo sucedido porque no se encontraba con Ernestina en ese momento.

Camila Sodi. Foto: Cuartoscuro

Años más tarde, durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Laura rechazó algunos de los relatos incluidos en las memorias de su hermana.

De acuerdo con la versión de Zapata, mientras permanecieron juntas los secuestradores no agredieron sexualmente a ninguna de las dos. También sostuvo que, después de ser liberada, buscó el apoyo de Genaro García Luna, quien entonces estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, para conseguir que Ernestina recuperara su libertad.

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El conflicto familiar se volvió tan doloroso para Laura como el propio secuestro, según explicó en esa misma entrevista.

“Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas, pues me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solamente el secuestro, el levantón, sino el encontrarme con y descubrir qué era eso y después la traición, la traición de la sangre”, señaló.

¿Qué pasó con uno de los secuestradores de Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Más de dos décadas después del secuestro, el caso volvió a tener novedades. Laura Zapata informó que fue citada para declarar debido a una solicitud presentada por Armando Figueroa, alias “El Duende”, uno de los hombres sentenciados por privar de la libertad a las hermanas.

Figueroa fue detenido en 2003 y recibió sentencia al año siguiente. De acuerdo con lo informado por la actriz, el hombre habría solicitado un amparo o una revisión de su caso con la intención de obtener su libertad.

Ernestina Sodi (Especial)

“Los abogados me dicen que probablemente tengo que acudir, tengo que responder, pero pues sí me sorprende muchísimo. Desde el 2004 están en la cárcel, están purgando una sentencia larga por el secuestro”, declaró Laura Zapata.

La actriz también señaló a Armando Figueroa como el hombre que presuntamente agredió sexualmente a Ernestina y que le llevaba flores durante el cautiverio. Sin embargo, se trata de una acusación expresada por Zapata al hablar públicamente del caso.