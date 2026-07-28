¿Quién es la novia de Ese Pérez? Cuestionan 'coqueteo' a Yanet García en La Casa de los Famosos

El influencer Ese Pérez está en el centro de la conversación pública debido al coqueteo a Yanet García en el reality de La Casa de los Famosos México 2026.

El creador de contenido, conocido por sus videos de comedia y por su personaje de ‘El Chaka’, está dando de qué hablar por los comentarios que hace constantemente a ‘la chica del clima’.

En redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, hay gran debate por la actitud del influencer, puesto que mientras unos defienden que es parte de su personaje, otros señalan que sus comentarios ya caen en acoso a Yanet García.

'Coqueteo' del influencer a Yanet García en La Casa de los Famosos

Ese Pérez en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

Durante los primeros días de convivencia en el programa que se transmite 24/7, el creador de contenido se vio interesado en ‘la chica del clima’.

Ese Pérez no se guardó nada e incluso comentó que la conductora y modelo es una de las mujeres más atractivas dentro de la casa.

Durante algunas conversaciones, el influencer resaltó la imagen de Yanet García y señaló que esto se mantiene incluso sin maquillaje.

Sin embargo, algo que lo colocó en la polémica, fue un comentario en especial que hizo que algunos usuarios lo tacharan de acosador.

Fue durante la prueba del líder en donde Yanet se convirtió en una de las ganadoras. Después de que ‘La Jefa’ la anunció como semifinalista, todos sus compañeros le aplaudieron, sin embargo, Ese Pérez le lanzó un polémico comentario.

Frente a todos, el influencer le dijo que si ganaba la camioneta que estaba disputa, la iba a ‘embarazar’.

Venga amor, te amo, por los niños. Si ganas, vendemos la troca y te embarazo", le dijo el creador de contenido.

Como era de esperarse, el comentario no pasó desapercibido en redes sociales y ha generado gran controversia entre los fans. Algunos hasta ya piden que sea el primer eliminado.

¿Quién es la novia de Ese Pérez?

Luego de la actitud que ha mostrado Ese Pérez en el reality, que parece que está buscando el amor, muchos se preguntan si el influencer tiene novia y quién es.

El creador de contenido es ampliamente conocido en redes sociales por sus videos de comedia, pero, pese a ello, no se sabe mucho de su vida personal, puesto que suele mantener ese aspecto alejado de los reflectores.

Hasta ahora, Ese Pérez no ha dado a conocer públicamente que tenga pareja ni ha confirmado estar en una relación sentimental.

El influencer mantiene su vida amorosa con discreción, por lo que no existe una novia oficial conocida antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México.

Incluso, previo a su entrada, en las entrevistas de promoción, dejó claro que no estaba cerrado a conocer a alguien especial dentro del reality.

Cuando estuvo con la conductora Odalys Ramírez, contó que su mamá le pidió que, si llegaba a enamorarse dentro de la casa, fuera algo formal.

Me dijo que, si salía enamorado que fuera la oficial”, contó Ese Pérez durante la charla.

Durante la misma conversación, Odalys le preguntó sobre las cualidades que buscaba en una mujer y este aseguró que no era nada exigente:

Que esté alta o chaparrita, no importa, pero que sea buena onda”.

Asimismo, agregó que buscaba una persona agradable y con quien conectar.

¿Quién es Ese Pérez, influencer?

Ese Pérez en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

Su nombre real es Jesús Ángel Pérez y es originario de Culiacán, Sinaloa. Nació el 25 de agosto de 1999, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

Su carrera en plataformas digitales inició en TikTok, en donde logró conquistar a millones de usuarios con videos de comedia, bromas y situaciones cotidianas relacionadas con su estilo de vida.

El humor y carisma que lo caracteriza le permitieron escalar rápidamente su audiencia y así fue como se consolidó también en Instagram, en donde supera el millón y medio de seguidores.

Además de influencer, también ha incursionado en la música. Uno de sus temas destacables es ‘Pídete una miche’, que se viralizó en redes.

Otro de los factores que ayuda a su imagen es su relación con algunas figuras del regional mexicano como el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, lo que le ayuda a incrementar su popularidad.