Sunny Ozell rompe el silencio tras la muerte de su esposo, Patrick Stewart

Sunny Ozell rompió el silencio público a dos semanas del sensible fallecimiento de Sir Patrick Stewart. La cantautora estadounidense utilizó su cuenta oficial de Instagram este 11 de noviembre para publicar un emotivo mensaje de despedida dedicado al legendario actor británico.

El icónico protagonista de Star Trek y X-Men murió el pasado 29 de octubre de 2026. Durante sus últimos momentos, su esposa lo acompañó fielmente, cerrando así una historia de amor que duró casi dos décadas frente a los reflectores internacionales.

En su publicación, Ozell detalló el intenso duelo que atraviesa en la actualidad. La artista describió el dolor como oleadas constantes, acompañadas por una profunda gratitud hacia el tiempo compartido con el multipremiado histrión teatral y cinematográfico.

"No dejamos nada sin decir. Él sabía que yo lo amaba, y yo sé que él me amaba", expresó la viuda en la red social. La cantante acompañó sus palabras con una fotografía inédita donde ambos aparecen abrazados y sumamente sonrientes.

Patrick Stewart y Sunny Ozell en la entrega de los premios Oscar REUTERS

La viuda agradeció también las masivas muestras de afecto provenientes de los admiradores alrededor del mundo. "Me conmovió enormemente la respuesta del público ante la muerte de Patrick... me emociona sinceramente esta muestra colectiva de tristeza y pérdida", escribió textualmente.

En sus líneas finales, reconoció la profunda transformación personal que vivió junto a su marido. "Mi corazón tuvo que crecer para poder contener mi amor por Patrick, y él me cambió para bien, para siempre", sentenció la intérprete musical.

Un romance con historia propia

La pareja cruzó sus caminos por primera vez en el año 2008 dentro de la ciudad de Nueva York. Stewart conoció a Ozell en Franny's, una popular pizzería de Brooklyn, recinto donde ella laboraba como camarera en aquellos tiempos.

Tras cinco años de noviazgo, los enamorados decidieron formalizar su compromiso. La boda se celebró en septiembre de 2013 a orillas del Lake Tahoe, muy cerca de Reno, Nevada, la ciudad natal de la novia y compañera de vida.

La ceremonia original contó con el famoso actor Sir Ian McKellen como ministro oficiante. Stewart y McKellen consolidaron una amistad inquebrantable tras compartir créditos como el Profesor X y Magneto en la taquillera saga de los superhéroes mutantes.

Patrick Stewart e Ian McKellen en la premiere de "Star Trek: Picard" en Londres REUTERS

Años después del enlace, Stewart confesó una divertida anécdota sobre el estatus legal de su matrimonio. Durante una entrevista televisiva en 2020, reveló que McKellen carecía de autorización oficial para oficiar bodas dentro de los límites fronterizos de Nevada.

Para solucionar el trámite burocrático, la pareja organizó un segundo enlace de emergencia. Los novios firmaron los papeles legales dentro de un restaurante mexicano en Los Ángeles, nuevamente con McKellen como testigo principal vestido con una túnica ceremonial.

La vida familiar del ídolo

El famoso actor construyó una extensa historia familiar antes de conocer a su última esposa. Stewart contrajo nupcias en dos ocasiones previas durante su prolongado ascenso al estrellato internacional en las pantallas y en los prestigiosos escenarios británicos.

Su primer matrimonio con Sheila Falconer duró desde 1966 hasta 1990. De esta larga relación nacieron su único hijo y su única hija, quienes mantuvieron un perfil bajo alejados del intenso escrutinio mediático propio de la industria del entretenimiento.

Daniel Stewart compartió una foto con su padre. Foto de X: @dnstewart67

Una década después de su primer divorcio, el histrión volvió al altar junto a la productora Wendy Neuss. Esta segunda unión conyugal abarcó el periodo exacto entre los años 2000 y 2003, terminando en una separación en términos completamente amistosos.

La partida de Patrick Stewart deja un enorme vacío irremplazable en la cultura pop mundial. Sus aclamadas interpretaciones, sumadas a sus constantes años de activismo social, forjaron un legado inmortal que trascenderá generaciones en la memoria colectiva del público.