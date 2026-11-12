"La vida se pone difícil": Nicholas Hoult habla sobre Cómo robar un banco

El actor británico Nicholas Hoult quedó fascinado con la propuesta que le hizo el director David Leitch sobre protagonizar un filme en el que un grupo de jóvenes documenta sus atracos en las redes sociales y le dan consejos a la gente de cómo hacerlo para escapar con éxito y disfrutar lo robado.

Esa invitación, que hoy es una realidad fílmica protagonizada por Hoult, se podrá ver en la cartelera nacional gracias a Cómo robar un banco, cinta que, más allá de los asaltos, pone sobre la mesa los robos millonarios que hacen los bancos al realizar préstamos a gente desesperada.

“El guion se sentía muy original y no era como nada que hubiera leído antes. Esa combinación de una película de atracos con comentario social, sumado a este grupo que sube sus robos a bancos a las redes sociales para crear un movimiento, era algo que jamás había visto. Además, saber que David Leitch la iba a dirigir —me encantan muchas de sus películas, desde John Wick hasta Tren bala, y quien para mí es un director increíblemente talentoso— me hacía mucha ilusión ver qué le aportaría a la historia”, expresó en entrevista con Excélsior Nicholas Hoult.

En Cómo robar un banco, Hoult, de 36 años y a quien hemos visto como Lex Luthor en Superman, se pone en los zapatos de Ryan, el líder de la banda de asaltantes que usa una máscara de lobo tanto durante sus atracos como en sus transmisiones en vivo, donde va ganando millones de seguidores al ser, en cierta forma, un Robin Hood cibernético que está burlando a la ley con su juego del gato y el ratón.

Filmación trepidante

Al ser la red el sitio donde cuelga sus videos dinámicos, la edición de este filme es trepidante en muchas partes y está llena de elementos que se usan hoy en día en internet para mantener la atención de los espectadores. Para poder filmar esas secuencias, el director pegó cámaras en los actores para registrar ese dinamismo del lenguaje digital.

“En cuanto al trabajo de cámara, como la trama gira en torno a nuestro equipo tratando de capturar los asaltos en vivo, fue muy interesante. A veces nos sujetaban las cámaras al cuerpo y grabábamos las escenas casi en vivo, filmadas directamente desde nuestra perspectiva mientras hacíamos la acción. Fue una forma de hacer cine muy distinta a todo lo que había experimentado antes, lo cual generó una gran yuxtaposición con el resto de la película, que está rodada en celuloide y se siente mucho más terrenal en su manera de contar la historia a la audiencia”, destacó Hoult, a quien también hemos visto como Bestia en la saga de X-Men.

Nicholas Hoult Sony Pictures

Dentro del equipo del FBI que le está dando caza a ese equipo de asaltantes que usa máscaras de animales para ocultar su rostro se encuentra el agente veterano John West, interpretado por John C. Reilly. Este hombre recluta a la programadora Reagan Gardner, interpretada por Zoë Kravitz, para que le ayude a encontrar un patrón en los asaltos que los lleve a su detención.

Al ser un filme de claroscuros que deja ver que quizá los malos de la historia no son los ‘malos’ y los buenos no son lo que pregonan cuando hay dinero involucrado, se le preguntó a Nicholas Hoult su opinión con respecto a lo que plantea la película frente al capitalismo y la marcada desigualdad entre pobres y ricos.

Sí, vemos cómo el uno por ciento se hace cada vez más rico y existe esta realidad donde las corporaciones aprietan los márgenes y presionan a todos para maximizar sus ganancias, haciendo la vida cada vez más difícil para la gente. Es una conversación que ojalá esta película ayude a impulsar un poco”, apuntó quien trabajó al lado de Nicolas Cage en Renfield: Asistente de vampiro.

A este sentir se sumó su compañera Anna Sawai, quien en el filme interpreta a Emi, compañera y pareja sentimental de Ryan (Hoult) que también busca hacer justicia a su manera, luego de que como pareja fueran víctimas de la ambición de los banqueros.

Esa frustración es algo con lo que el público se va a identificar fácilmente. Espero que la película le hable a la audiencia y sirva para iniciar una conversación”, dijo la neozelandesa.

Nicholas Hoult filmó su primera película a los cinco años y desde ese día y hasta la fecha no ha dejado de trabajar. Ya sea en dramas, comedias, comedias negras o grandes franquicias, la expareja de Jennifer Lawrence es uno de los actores británicos más importantes de su generación.

Anna Sawai es Emi y Young Mazino, Marquis Collins Sony Pictures

“Han sido 31 años... Me siento muy afortunado de haber podido mantenerme en esto. Me encanta actuar, hacer películas, conocer gente, viajar y tener nuevas experiencias. Siento que aprendo mucho sobre mí mismo en cada trabajo y es una gran manera de experimentar la vida, crecer y evolucionar, así que me siento muy privilegiado”, reflexionó el actor sobre su carrera.

Cómo robar un banco se rodó en Pittsburgh y Ambridge, Pensilvania, y complementa su elenco con Pete Davidson, Rhenzy Feliz, Christian Slater y Tati Gabrielle, por mencionar a algunos.