De Karate Kid al Universo Marvel: Ben Wang interpretaría a Iceman en X-Men

Ben Wang inició conversaciones con Marvel Studios para interpretar a Iceman en la próxima película de los X-Men. Fuentes de la industria confirmaron al portal Deadline el interés por el actor para encarnar al poderoso mutante del hielo.

El histrión afina este acuerdo antes del estreno de su proyecto Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, donde da vida al tributo Wyatt Callow. Los representantes de Marvel declinaron emitir comentarios sobre las negociaciones actuales.

Ben Wang se dio a conocer por su papel en Karate Kid Legends. Foto: Sony Pictures

Reportes especializados señalaron que actores como Gabriel LaBelle, Jackson Kelly y Rhenzy Feliz también realizaron pruebas de cámara para quedarse con el papel. En las películas de los años 2000, el actor Shawn Ashmore interpretó a este héroe en cines.

Bobby Drake, la identidad secreta de Iceman, destacó como uno de los miembros fundadores del equipo creado por Stan Lee y Jack Kirby. El personaje debutó en las páginas de The X-Men #1 durante septiembre de 1963, popularizando su poder mutante de criocinesis.

El nuevo elenco para la etapa mutante en cines

De concretarse el pacto, Ben Wang compartirá créditos con Christopher Abbott en el rol del Profesor X y Adam Driver como el antagonista Mr. Sinister. El equipo heroico sumó también a Kit Connor como Cíclope y a Samara Weaving como Emma Frost.

La alineación incluye a Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Tormenta, Asa Germann como Ángel y Sadie Sink como Jean Grey. Kevin Feige anunció a gran parte de este elenco en la pasada convención D23, mientras que el rol de Sink salió a la luz en Spider-Man: Un Nuevo Día.

Iceman volverá a las películas de X-Men. Foto: Marvel Comics

Jake Schreier dirige esta nueva entrega mutante bajo la producción ejecutiva de Feige. El guion corrió a cargo de Lee Sung Jin, colaborador de Schreier en la serie Beef, junto a Joanna Calo. El estreno en cines quedó programado para el 5 de mayo de 2028.

El ascenso de Ben Wang en Hollywood

El actor construyó una carrera sólida al encadenar múltiples proyectos estelares en los grandes estudios. El público lo reconoce por su trabajo protagonista en Karate Kid: Legends, la serie American Born Chinese de Disney+ y la comedia Brian proyectada en el festival SXSW.

Ben Wang aparece en más proyectos de la cultura pop. Foto: Sony Pictures

Su agenda reciente incluyó la adaptación de la novela de Stephen King, The Long Walk, bajo la dirección de Francis Lawrence. Los espectadores también lo vieron en el reinicio cinematográfico de Mean Girls en 2024 y en la cinta Chang Can Dunk.

Próximamente, Wang aparecerá en la sexta y última temporada de la serie de ciencia ficción For All Mankind, producida por Apple TV. El intérprete también completó la filmación de la comedia Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass y las cintas independientes Kate Must Die y Admissions.