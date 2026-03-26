¿BTS en el Super Bowl? J-Hope revela que sueña con presentarse en el medio tiempo

J-Hope está en la promoción del nuevo disco de BTS “ARIRANG”. Este comeback ha dejado ver que los integrantes no solo están enfocados en el presente, sino también en todo lo que quieren lograr en los próximos años.

En una charla reciente dentro del programa de YouTube Gwang Series, el rapero compartió detalles sobre su experiencia en el mundo de la música y por si fuera poco reveló que desea en algún momento estar en el show de medio tiempo del Super Bowl.

J-Hope Instagram

Para el integrante de BTS, subir al escenario en sitios reconocidos a nivel mundial es una de las experiencias más gratificantes de su carrera. Durante la entrevista, explicó que presentarse en estos lugares tiene un significado especial tanto para él como para el grupo.

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“Actuar en lugares emblemáticos y significativos es, sinceramente, lo más divertido. Como actuar en el estadio de Wembley, por ejemplo”, comentó durante la conversación.

A esto añadió que también disfruta conocer nuevas culturas y probar diferentes tipos de comida en cada país que visita.

“Ahora, las cosas que antes disfrutaba serán aún más divertidas porque estamos juntos”.

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J-Hope desea presentarse en el medio tiempo del Super Bowl

Aunque BTS ya ha conquistado algunos de los escenarios más grandes del planeta, J-Hope dejó claro que aún hay metas pendientes. Cuando se le preguntó sobre el lugar donde le gustaría presentarse en el futuro, no dudó en pensar en grande.

“De todas formas, es bueno soñar en grande”, expresó. “Super Bowl. Vaya, eso suena muy divertido. Me pregunto qué se sentiría si actuáramos en el Super Bowl”.

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Ante esta declaración, la conductora del programa también mostró su apoyo y lanzó un mensaje directo a los organizadores del medio tiempo del Super Bowl.

“¡Gente del Super Bowl! NFL, lo que sea, tienen que llamar a BTS. Gente del Super Bowl, llámenlos para el próximo, 2027”.

Este interés no es exclusivo del cantante, ya que muchos fans del grupo, conocidos como ARMY, también han manifestado su deseo de verlos en el espectáculo de medio tiempo.

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De hecho, BTS lidera una encuesta de Billboard sobre quién debería encabezar el próximo show, con más del 85 por ciento de los votos.

La posibilidad de que BTS llegue al Super Bowl no parece tan lejana si se toma en cuenta la visión actual del evento. En una entrevista con GQ, Jay-Z, quien participa en la curaduría del espectáculo, habló sobre cómo se eligen los artistas.

“Tuvimos la oportunidad de crear una visión más equilibrada de lo que es la música popular hoy en día”, explicó, destacando que el show ha evolucionado para incluir diferentes estilos y públicos. “No me arriesgo a decirlo. Son las personas más famosas del mundo”.

J-Hope también reaccionó al show de Bad Bunny

Semanas antes de esta entrevista, J-Hope también compartió su opinión sobre una de las presentaciones más recientes del Super Bowl. Durante una transmisión en vivo en Weverse, el cantante respondió preguntas de sus seguidores, incluyendo una sobre el show de Bad Bunny.

“Bad Bunny fue muy bueno. Fue muy cool verlo en el Super Bowl. Pensé que fue muy cool, de verdad”.

PJG