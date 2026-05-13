La espera terminó para los fans de The Big Bang Theory. HBO Max reveló las primeras imágenes de la serie ‘Stuart no logra salvar el universo’, confirmando además que su estreno será este mes de julio.

La serie marca el regreso de Stuart Bloom, interpretado nuevamente por Kevin Sussman, quien ahora enfrentará su reto más grande.

Esta vez, el panorama para el dueño de la tienda de cómics es mucho más caótico, pues deberá salvar el multiverso tras un error garrafal causado por un dispositivo experimental de Sheldon y Leonard.

HBO Max lanza tráiler de ‘Stuart no logra salvar el universo’, spinoff de The Big Bang Theory HBO Max

¿De qué tratará Stuart no logra salvar el universo?

El adelanto nos deja ver una trama llena de agujeros de gusano, versiones alternativas de Stuart y hasta insectos gigantes. Todo esto mientras el pobre protagonista intenta, sin mucho éxito, arreglar los fallos que están despedazando la realidad.

La trama nos adelanta que Stuart será el responsable de un desastre de proporciones épicas, lo que lo obligará a salir de su zona de confort para intentar restaurar el orden antes de que sea demasiado tarde.

HBO Max lanza tráiler de spinoff de The Big Bang Theory HBO Max

¿Quiénes protagonizarán Stuart no logra salvar el universo?

Para intentar arreglar el desastre, Stuart formará equipo con caras conocidas de la franquicia que los fans identificarán de inmediato.

Entre los aliados confirmados están Denise y Bert, pero la gran sorpresa es el regreso de John Ross Bowie como el icónico y sarcástico Barry Kripke, quien seguramente le pondrá un toque de humor ácido al conflicto.

Hay que destacar que los personajes originales de The Big Bang Theory, como Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy y demás, no van a regresar como principales. Lo que sí sabe es que estos podrían hacer apariciones espontáneas en realidades alternas.

HBO Max lanza tráiler de spinoff de The Big Bang Theory HBO Max

¿Cuándo se estrena la serie?

HBO Max confirmó que Stuart no logra salvar el universo llegará a las pantallas el próximo 23 de julio con una primera temporada que tendrá 10 episodios.¿Cuántos spin-off de The Big Bang Theory hay?

Con este estreno, la franquicia se expande aún más, convirtiéndose en el tercer spinoff del universo creado por Chuck Lorre y Bill Prady, siguiendo los pasos de El joven Sheldon y Georgie y Mandy: Primer matrimonio.

En esta ocasión, los creadores originales unieron fuerzas con Zak Penn para desarrollar la historia, quien además de guionista, también mete mano como productor ejecutivo bajo el sello de Warner Bros. Television, asegurando que la esencia de la serie original se mantenga viva en este nuevo y alocado formato.