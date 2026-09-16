Stray Kids rinde homenaje a fan que murió previo a concierto en San Isidro, Argentina

La agrupación Stray Kids envió un arreglo floral y una carta manuscrita a la familia de una adolescente de 16 años. La joven perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio minutos antes de ingresar al concierto de la banda en Argentina.

La fanática, identificada bajo las iniciales D.G.P., sufrió una descompensación repentina el lunes 14 de septiembre. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, adonde llegó acompañada por su cuñada de 22 años.

Los Stray Kids recordaron a su fan fallecida en Argentina. AFP

El personal de emergencia trasladó a la víctima de inmediato al Hospital Central del municipio para recibir atención de urgencia. Los médicos de guardia le practicaron maniobras de reanimación, pero la joven falleció poco tiempo después en las instalaciones.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de San Isidro tomó el control de las investigaciones correspondientes. Las autoridades ministeriales trabajan para determinar las causas exactas que provocaron la emergencia médica de la asistente al evento.

El homenaje de la banda surcoreana

Este miércoles, el famoso conjunto de K-pop entregó una corona de flores en el domicilio particular de la víctima. El arreglo fúnebre presentaba tonos blancos y rosados, y estaba compuesto principalmente por lirios, gerberas y rosas frescas.

El envío incluía una hoja con las firmas originales de Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Los ocho integrantes sumaron una carta redactada en coreano para expresar su profundo dolor ante la pérdida de su seguidora.

Las flores que envió Stray Kids a la familia de su fan fallecida. Foto de X: @npomvtt

"Nos duele y nos pesa enormemente el corazón", escribieron los músicos en el documento dirigido a los padres de la adolescente. El texto agradeció el amor incondicional que la joven demostró por su música y por sus presentaciones en vivo.

La madre de la víctima compartió el gesto de los artistas a través de sus perfiles privados en redes sociales. Los clubes de fans internacionales reconocieron de inmediato el respeto y la calidez humana de los músicos frente a la tragedia.

Minuto de silencio en Buenos Aires

El tributo de la banda trascendió el ámbito privado durante su segunda fecha programada en la ciudad de Buenos Aires. La producción del evento proyectó un mensaje conmemorativo en las pantallas gigantes del recinto antes de iniciar el espectáculo.

Letras blancas sobre un fondo completamente negro anunciaron el pesar de todo el equipo de trabajo. "Nos entristece profundamente saber que una fan falleció trágicamente tras sufrir una emergencia médica", decía la placa exhibida ante la multitud.

El grupo extendió sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos durante este difícil momento. Los ídolos surcoreanos pidieron a los miles de asistentes unirse en un minuto de silencio absoluto en memoria de la joven.

La noticia del deceso conmocionó a la comunidad de seguidores del género en toda América Latina. Los asistentes al primer concierto presenciaron la rápida movilización de las ambulancias en los accesos principales del hipódromo poco antes del show.

Stray Kids durante su concierto en Río de Janeiro. AFP

La productora local a cargo del evento facilitó los canales de comunicación entre el equipo de la agrupación y los deudos. Este puente permitió que los artistas concretaran el contacto directo y el envío del arreglo floral desde la capital del país.

La misiva entregada en la casa de la adolescente aseguró que ninguna palabra logrará consolar adecuadamente la tristeza de la familia. Los cantantes cerraron el texto con oraciones para pedir por el descanso eterno de la joven que amó sus canciones.